Как собрать рюкзак и выжить: полный гид по безопасному походу

2:08 Your browser does not support the audio element. Туризм

Турпоход — это возможность сбежать от суеты и соединиться с природой. Но чтобы отдых не превратился в экстремальное приключение, важно тщательно подготовиться.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Девушка с рюкзаком в горах

Снаряжение начинается с подбора прочной и функциональной одежды. Обувь должна надёжно фиксировать голеностоп — особенно если маршрут пролегает по каменистой или горной местности. Не забудьте про головной убор от солнца и вместительный, удобный рюкзак. Идеальный походный комплект включает термобельё и непромокаемую одежду — они защитят в любую погоду.

Что положить в рюкзак? Обязательно — солнцезащитный крем, очки и бальзам для губ. Средство от насекомых, запас воды, лёгкий перекус и пакеты для мусора. Добавьте внешний аккумулятор, дождевик, ветровку, компас, свисток (может отпугнуть диких животных) и аптечку с обезболивающими, средствами от аллергии и пищевых отравлений. Конечно, не считая препаратов, которые вам назначены лечащим врачом.

Правила поведения на природе просты: не разводите костры где попало, не шумите, не включайте музыку. Уважайте животных — не приближайтесь к ним, не пугайте и не кормите. Не ломайте растения, не оставляйте мусор, не пишите на деревьях и камнях. Объясните детям, как вести себя безопасно. Автомобиль — вне запрещённых зон.

Безопасность начинается до похода. Сообщите маршрут друзьям или родственникам, зарегистрируйтесь в МЧС. Уточните сроки, прогноз погоды, уровень воды в реках. Не ходите в одиночку. Выучите сигналы бедствия и запишите важные телефоны.

Встретили дикого зверя? Сохраняйте спокойствие, не убегайте, не поворачивайтесь спиной. Медленно отступайте. Не приближайтесь к детёнышам. Если нужно — отпугните громким звуком.

Соблюдая эти простые правила, вы сделаете поход безопасным, комфортным и по-настоящему незабываемым.

Уточнения

Голеносто́пный суста́в (лат. articulátio talocrurális) — сочленение костей голени со стопой — подвижное соединение большеберцовой, малоберцовой и таранной костей человека.

