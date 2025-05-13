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Лучший в мире: Toulson Court обошёл отели Бали, Вьетнама и Марокко

1:47
Туризм

Семейный отель Toulson Court, расположенный в Скарборо (Северный Йоркшир), получил звание лучшего отеля типа "постель и завтрак" (Bed and Breakfast) не только в Великобритании и Европе, но и во всём мире.

город Скарборо, Англия
Фото: commons.wikimedia by Immanuel Giel, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
город Скарборо, Англия

Уже пятый год подряд он занимает первое место в своём классе по версии TripAdvisor, а также в шестой раз подряд удостоен престижной награды "Лучшие из лучших".

Этот уютный B&B управляется супружеской парой — Джеймсом и Анджелой Русден, которые вложили в своё дело не только профессионализм, но и душу. Гости особенно ценят тёплый приём, безупречный сервис и домашнюю атмосферу, царящую в отеле.

Как призналась Анджела, они благодарны каждому постояльцу, ведь именно положительные отзывы гостей помогли достичь столь высокого признания.

Особое очарование Toulson Court придаёт "поющий шеф-повар" Джеймс Русден, который не только готовит завтрак, но и развлекает гостей пением, создавая атмосферу веселья и уюта с самого утра.

Несмотря на конкуренцию с роскошными отелями на Бали, во Вьетнаме и в Марокко, Toulson Court продолжает удерживать лидирующие позиции, доказывая, что искреннее гостеприимство важнее мрамора и люксовых бассейнов.

Расположенный в живописном Северном Йоркшире, отель пользуется популярностью благодаря мягкому климату, богатой истории региона и близости к морю. Туристы отмечают внимание к деталям, удобство номеров, а также множество дополнительных услуг, делающих отдых по-настоящему комфортным.

Гости обещают возвращаться вновь и вновь — не только ради отдыха, но и ради ощущения, что тебя здесь действительно ждут.

Уточнения

Ска́рборо (англ. Scarborough) — курортный город на берегу Северного моря в английском графстве Норт-Йоркшир.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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