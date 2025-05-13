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Куда навострил лыжи турпоток? Кто выигрывает от проблем Анапы

1:52
Туризм

Курортный сезон в Анапе под угрозой: открытие пляжей напрямую зависит от того, насколько быстро и качественно будут проведены работы по их очистке.

Ходьба
Фото: commons.wikimedia.org by Nadia Jamnik vanijah, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ходьба

Об этом в беседе с "Интерфаксом" сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, отметив, что ведомство ежедневно отслеживает ситуацию на местах.

По официальным данным, 141 пляж в Анапе и 9 пляжей в Темрюкском районе не соответствуют санитарным нормам и в настоящее время закрыты для купания.

Основные причины — загрязнение воды и песка, а также возможное влияние прошлогодней экологической катастрофы: 15 декабря в Керченском проливе произошло крушение танкеров, в результате чего в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута. Это может иметь отложенные последствия для экосистемы и туристической инфраструктуры региона.

На этом фоне другие курорты Краснодарского края и Крыма демонстрируют благополучную санитарно-экологическую обстановку: там не выявлено нарушений по качеству воздуха, воды и пляжного песка.

По информации агентства AB News, основанной на данных "Яндекс.Путешествия", "Островок", "Суточно.ру" и сведениях от РСТ и АТОР, турпоток активно перераспределяется.

Туристы всё чаще отдают предпочтение Геленджику, Туапсе, Крыму, а также зарубежным направлениям — Турции и Калининградской области. Часть отдыхающих рассматривает Грузию и ОАЭ как альтернативу Анапе.

Пока ситуация остаётся неопределённой, курорт теряет позиции в туристических рейтингах. Эксперты подчёркивают: многое будет зависеть от скорости устранения последствий загрязнения и восстановления доверия отдыхающих.

Уточнения

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) — российский федеральный орган исполнительной власти, занимающийся защитой прав потребителей, санитарно-эпидемиологическим надзором и регулированием в этих сферах, а также в сферах здорового питания, организации питания, обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов, материалов и изделий, контактирующих с пищевыми продуктами.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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