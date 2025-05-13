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Горячие напитки с собой для пассажиров бизнес-класса — романтика каждой посадки

Туризм

Авиакомпания NordStar представляет новую услугу для пассажиров бизнес-класса — "Горячий напиток с собой". Теперь после приземления вы можете не только сохранить приятные впечатления от полёта, но и забрать с собой чашку любимого напитка.

Салон самолета
Фото: commons.wikimedia.org by Rene Ehrhardt, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Салон самолета

NordStar всегда уделяет особое внимание качеству обслуживания и стремится сделать каждое путешествие максимально комфортным и запоминающимся. Новая опция — ещё один шаг к созданию уникального клиентского опыта на борту.

Как это работает? Всё просто: во время полёта пассажир сообщает бортпроводнику, какой горячий напиток он хотел бы взять с собой после посадки. К моменту выхода напиток уже будет готов — заботливо поданный и аккуратно упакованный.

Эта услуга действует исключительно для пассажиров бизнес-класса и подчёркивает стремление авиакомпании соответствовать самым высоким стандартам в индустрии авиаперевозок. С заботой о мелочах и вниманием к деталям NordStar делает ставку не только на комфорт во время полёта, но и на приятное завершение каждого путешествия.

NordStar продолжает внедрять современные и практичные решения, чтобы перелёты стали не просто средством передвижения, а частью удовольствия от путешествий. С чашкой ароматного кофе или чая в руке даже посадка становится тёплым воспоминанием.

Уточнения

Авиакомпания NordStar (англ. NordStar Airlines, юридическое наименование АО "АК «НордСтар») — российская авиакомпания, входящая в число 15 крупнейших авиакомпаний России по данным Росавиации (пассажирооборот более 1 млн пассажиров в год), выполняет внутренние и международные пассажирские авиаперевозки.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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