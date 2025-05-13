Турецкие авиалинии вводят штрафы: на что обратить внимание пассажирам?

1:16 Your browser does not support the audio element. Туризм

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines вводит штрафные санкции для тех пассажиров, которые не соблюдают правила, предписанные в полёте. Об этом сообщает издание TourDom.

Фото: commons.wikimedia.org by Adrian Pingstone, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Самолёт в небе

К нарушениям будет относиться преждевременное отстёгивание ремней безопасности и подъём с кресла, а также преждевременное открытие багажных полок и несоблюдение инструктажа бортпроводников.

"Неожиданные движения самолёта во время руления, а также выпадение багажа из-за преждевременно открытых полок неоднократно становились причиной травм. Мы ставим перед собой задачу свести к минимуму подобные риски", — отметил представитель авиакомпании.

После приземления бортпроводники делают дополнительные напоминания о поведении на борту самолёта.

За нарушения поведения во время полёта будут введены штрафы. Размер штрафов пока не определён, но представители авиакомпании уверяют, что наказания будут применяться в соответствии с действующим законодательством.

Турецкая авиакомпания Turkish Airline первая пошла на такие меры. Возможно, что и другие авиакомпании последуют примеру Turkish Airline и поддержат такую инициативу.

Уточнения

Turkish Airlines (тур. Türk Hava Yolları (THY), переводится как Турецкие авиалинии) — флагманский перевозчик Турции, базирующийся в Стамбуле.

