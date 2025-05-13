Сложности с визами во Францию: как майские праздники стали преградой для путешествий

1:36 Your browser does not support the audio element. Туризм

Россияне, которые хотели отправиться в путешествие во Францию, столкнулись с трудностями и неудобствами, связанными с получением шенгенских виз. Во французском консульстве объяснили, что во Франции отказались принимать туристов в паспортами-пятилетками. Предпочтение отдают паспортам, оформленным на десять лет. Об этом написало издание TourDom.

Фото: commons.wikimedia.org by MNXANL, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Эйфелева башня

Помехой для своевременной выдачи виз стали длительные майские выходные. Между праздниками было всего три рабочих дня, за которые консулы не успевали справляться с большой очередью из паспортов. Перед майскими праздниками визы смогли получить те граждане, которые подали заявку 3-4 апреля.

"Я молилась, чтобы они работали хотя бы в какие-то выходные. У меня подача была в Москве 08.04, вылет 13.05 в 6 утра. Письма писала — нет ответа. У меня последний шанс улететь, если корзинка появится вот сейчас в эти часы, так как ещё ехать до Москвы из другого города", — пишут отчаявшиеся туристы, у которых оказалась под вопросом поездка в Европу.

Сейчас рассмотрение документов для получения шенгенской визы составляет чуть больше пяти недель, немного ранее документы рассматривали три-четыре недели. Перед началом летних отпусков желающим выехать в Европу рекомендуется подавать документы заранее. В настоящее время уже открыта запись на июль. Подать документы можно онлайн.

Уточнения

Фра́нция (фр. France, МФА: ), официальное название — Францу́зская Респу́блика (фр. République française, МФА: ) — трансконтинентальное государство, включающее основную территорию в Западной Европе и ряд заморских регионов и территорий в разных частях света.

