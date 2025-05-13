Сложности с визами во Францию: как майские праздники стали преградой для путешествий

Россияне, которые хотели отправиться в путешествие во Францию, столкнулись с трудностями и неудобствами, связанными с получением шенгенских виз. Во французском консульстве объяснили, что во Франции отказались принимать туристов в паспортами-пятилетками. Предпочтение отдают паспортам, оформленным на десять лет. Об этом написало издание TourDom.
Помехой для своевременной выдачи виз стали длительные майские выходные. Между праздниками было всего три рабочих дня, за которые консулы не успевали справляться с большой очередью из паспортов. Перед майскими праздниками визы смогли получить те граждане, которые подали заявку 3-4 апреля.
"Я молилась, чтобы они работали хотя бы в какие-то выходные. У меня подача была в Москве 08.04, вылет 13.05 в 6 утра. Письма писала — нет ответа. У меня последний шанс улететь, если корзинка появится вот сейчас в эти часы, так как ещё ехать до Москвы из другого города", — пишут отчаявшиеся туристы, у которых оказалась под вопросом поездка в Европу.
Сейчас рассмотрение документов для получения шенгенской визы составляет чуть больше пяти недель, немного ранее документы рассматривали три-четыре недели. Перед началом летних отпусков желающим выехать в Европу рекомендуется подавать документы заранее. В настоящее время уже открыта запись на июль. Подать документы можно онлайн.
Фра́нция (фр. France, МФА: ), официальное название — Францу́зская Респу́блика (фр. République française, МФА: ) — трансконтинентальное государство, включающее основную территорию в Западной Европе и ряд заморских регионов и территорий в разных частях света.
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