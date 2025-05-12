Топ-5 туристических направлений в СССР в 1970-е годы

В Советском Союзе путешествия были не только способом отдохнуть, но и важной частью культурной и идеологической жизни.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru Отдых на море

Путёвки в санатории, экскурсионные туры по историческим городам и отдых на южных курортах — всё это было мечтой миллионов граждан. Несмотря на ограничения на выезд за границу, внутри СССР существовало множество ярких направлений, каждое из которых предлагало свой уникальный формат отдыха.

Вот 5 самых популярных туристических направлений 1970-х годов, куда стремился попасть каждый уважающий себя гражданин страны Советов.

1. Крым (Ялта, Алушта, Севастополь, Евпатория)

Почему популярно: мягкий климат, тёплое море, горы, виноградники, здравницы.

Формат отдыха: санатории, дома отдыха, пляжи, экскурсии по дворцам и Ливадийской резиденции.

Фишка эпохи: железнодорожные туры "по путёвке", поездка "на юг" — мечта миллионов.

2. Сочи и Черноморское побережье Кавказа

Почему популярно: субтропики, чистое море, уникальные природные условия.

Формат отдыха: санатории профсоюзов, экскурсии в горы, термальные источники.

Фишка эпохи: поездка на Красную Поляну и нарзанный бювет — классика советского курорта.

3. Москва

Почему популярно: культурный и политический центр страны, символ державы.

Формат отдыха: экскурсии по Кремлю, ВДНХ, театрам, музеям, метро.

Фишка эпохи: фото на Красной площади, посещение Мавзолея, покупка "дефицита" в ГУМе.

4. Ленинград

Почему популярно: архитектура, музеи, реки и каналы, царская история.

Формат отдыха: экскурсии по дворцам, музеям, прогулки по Невскому, выезды в Царское Село.

Фишка эпохи: речные круизы, культурный "минимум" советского интеллигента.

5. Кавказские Минеральные Воды (Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки, Железноводск)

Почему популярно: курортное лечение, минеральные воды, горный воздух.

Формат отдыха: санатории, питьевые курсы, терренкуры, лечебные ванны.

Фишка эпохи: "на воды" ездили по рекомендации врача, с медицинской книжкой и строго по графику процедур.

Если бы существовал сайт отелей в 70-х — эти места точно были бы в его "советском топе".