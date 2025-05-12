75 минут под землёй: что скрывают скалы Марке — и почему это удивляет даже местных

2:37 Your browser does not support the audio element. Туризм

В самом сердце итальянской Марке скрыт настоящий природный шедевр — Генга. Говорить о ней, как о деревне в 320 метрах над уровнем моря, — значит упустить главное. Здесь находится одно из самых удивительных мест на планете — пещеры Фразасси, система подземных залов, чьи масштабы поражают даже опытных путешественников.

Фото: Wikimedia Commons by C messier, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ пещеры Марке, Италия

Путь вглубь — по земле

Ваше приключение начинается из Анконы: следуйте по трассе SS16 мимо аэропорта Рафаэля Санцио, затем поворачивайте на SS76 в сторону природного парка Gola della Rossa e Frasassi. На станции Генга нужно свернуть на SP15 — и впереди уже ждёт захватывающее ущелье.

Чудо природы — пещеры Фразасси

С момента их открытия в 1971 году пещеры Фразасси вошли в список крупнейших подземных полостей в мире. Здесь находится Бездна Анкона — зал высотой до 200 метров, в который, по расчётам, можно было бы поместить Миланский собор.

Прогулка по маршруту длиной 1,5 км занимает 75 минут: температура стабильна круглый год, около 14°C. Билеты (40 €) лучше покупать онлайн — группы запускаются каждые 10-15 минут.

Не только пещеры: скиты, храмы и аббатства

В скалах над ущельем Фразасси прячется Эрмитаж Санта-Мария-Инфра-Сакса, созданный в 1029 году. Здесь жили бенедиктинки, а рядом, в той же пещере, возвышается неоклассический храм Валадье — каменный оазис покоя.

Особое внимание стоит уделить аббатству Сан-Витторе-алле-Кьюзи, одному из главных примеров романской архитектуры в регионе, признанному наследием ЮНЕСКО.

Музеи Генги

Если хочется истории — добро пожаловать в Спелеопалеонтологический музей, где выставлен древний ихтиозавр.

Или отправляйтесь в музей Генги, расположенный во дворце Рек-Серматтеи: здесь вы найдёте искусство, хроники и редкие артефакты местной культуры.

Термы и кухня: отдых, который помнят

После активного дня заслуженный релакс найдёте в термальных ваннах Фразасси. Здесь можно не просто восстановиться, но и погрузиться в состояние полной перезагрузки.

А голод лучше всего утолять местными специалитетами: ароматной порчеттой, фирменной пастой пинчинелле и деревенскими колбасами из местных norcinerie.

Уточнения

Ма́рке (итал. Marche,) — административная область (итал. regione) на адриатическом побережье Италии. Столица — город Анкона.

