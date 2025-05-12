Горячее, как тосканское солнце: это не просто поездка, а откровение на двух колёсах по итальянской земле

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2:47
Туризм

Что, если мы скажем, что на юго-западе Тосканы есть регион, где встречаются горы, море и термальные источники, а дорога ведёт не просто к точке назначения, а к удовольствию? Маремма — это место, где путешествие становится историей, а каждый поворот — кадром из фильма.

Термальные источники Сатурнии
Фото: commons.wikimedia.org by Tifoitalia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Термальные источники Сатурнии

Термальные сказки Сатурнии

Начнём с самой медитативной точки маршрута — терм Сатурнии. Природные водопады Мулино, с их бирюзовыми каскадами, словно сошли со страниц сказки.

Отправившись туда на мотоцикле из Гроссето или Питильяно, вас ждёт путь среди зелёных холмов и золотых полей. А по прибытии — погружение в лечебные воды, известные своим благотворным эффектом для кожи и общего тонуса.

После расслабления в термах не спешите уезжать — поблизости находится природный парк Маремма и средневековые деревни, где можно устроить гастрономическую остановку.

В местных тратториях вас ждут флорентийские стейки, домашние тортелли и бокалы насыщенного красного вина.

Арджентарио и остров Джильо: морской роман

Полуостров Арджентарио — это идеальное место, чтобы сменить горячие воды терм на солёный воздух побережья. Пляжи Фенилья, Джаннелла и Поццарелло радуют кристальной водой и уединёнными бухтами.

На мотоцикле удобно исследовать побережье и рыбацкие деревни вроде Порто-Санто-Стефано или Порто-Эрколе, где пахнет морем и свежей жареной дорадой.

Отсюда на пароме можно попасть на остров Джильо — маршрут, полный живописных дорог и морских панорам. Пляжи Каннелле, Кампезе и Калдане — идеальные локации для купания после дороги.

Монт Амиата: вершина приключения

Если хочется сменить морской ветер на горный воздух, направляйтесь к Монте Амиата. Маршрут из Сиены или Гроссето подарит множество смотровых точек и ощущения свободы.

Густые буковые и каштановые леса дарят прохладу летом, а дорога SP64 обвивает гору, проходя через уютные деревушки Аббадия-Сан-Сальваторе, Седжано и Кастель-дель-Пиано.

Для контраста можно выбрать маршрут SP323 — не менее живописный и ведущий к Архидоссо и Монте Губа, популярным среди треккеров.

Побережье, холмы и термы: поэзия на двух колёсах

Маремма — это не просто регион, это сценарий для идеального роад-трипа: от морского бриза до лесной тишины, от термальной неги до средневекового очарования.

Всё это — в сердце Тосканы, где дорога всегда зовёт вперёд.

Уточнения

Италья́нская Респу́блика (итал. Repubblica Italiana) — государство в Южной Европе, в центре Средиземноморья.

Тоска́на (итал. Toscana) — область в центре Италии. Административный центр — город Флоренция.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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