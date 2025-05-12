Погода в Москве взбесилась: синоптики в шоке от температурных качелей - что ждём

1:41 Your browser does not support the audio element. Туризм

Стабильного потепления в Москве и области до конца мая ждать не стоит — предупреждают метеорологи. Весна не спешит окончательно вступить в свои права: в ближайшие дни жителей столицы ждёт чередование холодных и тёплых периодов.

Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка с зонтом

В первой половине недели температура ночью в Москве составит от +2 до +4 °С, а в Подмосковье — от 0 до +5 °С. В отдельных районах возможны ночные заморозки. Это делает начало недели аномально холодным, с отклонениями от климатической нормы на 4-6 градусов.

Во второй половине недели ситуация начнёт постепенно меняться. Уже со среды ночные температуры поднимутся до +2…+7 °С, а к пятнице и выходным потеплеет до +9…+12 °С.

Днём в четверг воздух прогреется до +16…+18 °С, а в выходные ожидается до +18…+20 °С. Однако, несмотря на такие значения, синоптики не считают это устойчивым приходом тепла — похолодания всё ещё возможны.

Осадки также не обойдут регион стороной. Во вторник и среду прогнозируются дожди с количеством осадков до 8-12 мм, что создаст дополнительный дискомфорт, особенно в утренние часы.

Ранее о предстоящем потеплении, начиная с четверга, синоптики сообщали, что температура начнёт повышаться, но стабильной весенней погоды пока не предвидится. Май остаётся переменчивым и непредсказуемым.

Уточнения

Москва́ — столица России, город федерального значения, административный центр Центрального федерального округа и центр Московской области, в состав которой не входит.

