Детские билеты на поезд: что изменилось в 2025 году – сюрприз для родителей

1:48 Your browser does not support the audio element. Туризм

С 2025 года в России вступили в силу обновлённые правила предоставления льготных железнодорожных билетов для детей. Теперь скидка в 50% действует не только в учебный год, как это было раньше, а в течение всего года — независимо от сезона и времени поездки.

Фото: commons.wikimedia.org by Александр Голубенко, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Поезд

Льготные тарифы распространяются на все поезда дальнего следования в общих, плацкартных и купейных вагонах. Исключение составляют лишь скоростные поезда, такие как "Сапсан" и "Ласточка".

Для оформления детского билета не потребуется никаких дополнительных документов или справок из школы — достаточно предъявить паспорт ребёнка или свидетельство о рождении.

Такое решение принято в рамках социальной поддержки семей с детьми и облегчения организации поездок по стране. В условиях растущей популярности внутреннего туризма это особенно актуально.

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский отметил, что правительством официально утверждена круглогодичная скидка на железнодорожные билеты для детей.

При этом премьер-министр Михаил Мишустин поручил ФАС внимательно отслеживать ценообразование в секторе пассажирских перевозок, особенно в разгар отпускного сезона. Власти стремятся исключить необоснованный рост цен, чтобы сохранить доступность транспорта для россиян.

На фоне этой инициативы крупнейшие российские авиакомпании также приняли согласованные коммерческие политики с льготными программами для отдельных категорий граждан. Таким образом, государство комплексно подходит к вопросу доступности транспортных услуг, делая поездки с детьми удобнее и дешевле.

Уточнения

Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) — федеральный орган исполнительной власти, контролирующий соблюдение антимонополитического законодательства.

