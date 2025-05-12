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Мы воняли как бродяги: россиянка рассказала о настоящей жизни в Мексике

1:50
Туризм

Путешествие в Мексику обернулось для россиянки Марины шоком. В личном блоге она поделилась опытом, который, по её словам, разрушил все стереотипы о "красивой жизни" в Латинской Америке. Вместо ярких фасадов, ухоженных дворов и беззаботного быта её ждали бытовые трудности и настоящий культурный разрыв.

Граница США-Мексика
Фото: commons.wikimedia.org by Sgt. 1st Class Gordon Hyde, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Граница США-Мексика

Жизнь без воды — привычная реальность

Главным открытием для Марины стало то, что в мексиканских домах отключение воды — норма. Она рассказала, что в течение всего пребывания в доме местных жителей водоснабжение отключали каждый день, и местные относились к этому с полной апатией.

Постирать даже базовые вещи, такие как нижнее белье, оказалось невозможным.

"Мы даже не смогли постирать свои трусы! Приехали в гости, а воняем как бродяги с трассы", — рассказала она.

Вместо кровати — матрас на полу

Условия проживания также оказались далеки от ожидаемых. По словам россиянки, им пришлось спать не в постели, а на матрасе, лежащем на полу. Рядом стояла старая сломанная кровать, которая, как она выразилась, "напоминала антиквариат с прошлой жизни".

Культурный шок: почему никто не жалуется?

Больше всего Марины удивило спокойствие местных жителей. Она обратила внимание на то, что мексиканцы воспринимают бытовые трудности как должное. Если бы в России воду отключали ежедневно, утверждает она, люди бы сразу начали жаловаться, требовать компенсации и штурмовать управляющие компании. В Мексике же — ни жалоб, ни возмущения.

Она призналась, что в такие моменты терялась, не понимая, как можно справляться с бытовыми неудобствами, особенно когда речь идёт о многодетных семьях.

Уточнения

Ме́ксика — государство в Северной Америке, на севере граничит с Соединёнными Штатами Америки, на юго-востоке — с Белизом и Гватемалой, на западе омывается водами Калифорнийского залива и Тихого океана, на востоке — водами Атлантического океана, Мексиканского залива и Карибского моря.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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