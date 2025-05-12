Как дендрарий в Чехии стал местом притяжения для туристов: впечатляющие факты

Этот дендрарий расположен неподалеку от деревни Вшеноры, к юго-западу от Праги (Чехия).
Сейчас, в конце весны, здесь буйно цветут разнообразные растения, в том числе азалии, рододендроны, древовидные пионы и ракитник.
Ян Мейстрик, увлеченный энтузиаст и местная знаменитость, в двенадцатый раз открывает двери своего дендрария для посетителей.
"Сегодня жду группу из детского сада, завтра — старшеклассников, а послезавтра — делегацию из Норвегии. Я приятно удивлен, что людям так нравится мой сад, что они находят его на картах и приезжают", — рассказывает Мейстрик.
Дендрологический сад занимает два с половиной гектара на северном склоне. Здесь произрастает около трех с половиной тысяч видов растений, включая пионы и таржички. Мейстрик выполняет почти все работы в саду сам, с помощью семьи и друзей, без использования тяжелой техники. В саду также представлена коллекция камней различных размеров, около четырехсот тонн минералов. А в загоне пасутся камерунские овцы и лани.
"Важна ориентация и система регистрации. На каждом растении есть табличка с моим номером и названием", — отмечает Мейстрик.
В саду есть пруд, смотровая площадка со скамейкой и теплица. За годы работы Мейстрик высадил более трех тысяч сортов хвойных и более тысячи лиственных деревьев, а также более семидесяти видов рододендронов и тридцати видов азалий, пишет metro.
Рододе́ндрон (лат. Rhododéndron) — род растений семейства Вересковые (Ericaceae), по современной классификации включающий около 1 200 видов преимущественно вечнозелёных, полулистопадных и листопадных кустарников, изредка небольших деревьев.
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