Как дендрарий в Чехии стал местом притяжения для туристов: впечатляющие факты

1:38 Your browser does not support the audio element. Туризм

Этот дендрарий расположен неподалеку от деревни Вшеноры, к юго-западу от Праги (Чехия).

Фото: commons.wikimedia.org by Kor!An (Андрей Корзун), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Пионы

Сейчас, в конце весны, здесь буйно цветут разнообразные растения, в том числе азалии, рододендроны, древовидные пионы и ракитник.

Ян Мейстрик, увлеченный энтузиаст и местная знаменитость, в двенадцатый раз открывает двери своего дендрария для посетителей.

"Сегодня жду группу из детского сада, завтра — старшеклассников, а послезавтра — делегацию из Норвегии. Я приятно удивлен, что людям так нравится мой сад, что они находят его на картах и приезжают", — рассказывает Мейстрик.

Дендрологический сад занимает два с половиной гектара на северном склоне. Здесь произрастает около трех с половиной тысяч видов растений, включая пионы и таржички. Мейстрик выполняет почти все работы в саду сам, с помощью семьи и друзей, без использования тяжелой техники. В саду также представлена коллекция камней различных размеров, около четырехсот тонн минералов. А в загоне пасутся камерунские овцы и лани.

"Важна ориентация и система регистрации. На каждом растении есть табличка с моим номером и названием", — отмечает Мейстрик.

В саду есть пруд, смотровая площадка со скамейкой и теплица. За годы работы Мейстрик высадил более трех тысяч сортов хвойных и более тысячи лиственных деревьев, а также более семидесяти видов рододендронов и тридцати видов азалий, пишет metro.

Уточнения

Рододе́ндрон (лат. Rhododéndron) — род растений семейства Вересковые (Ericaceae), по современной классификации включающий около 1 200 видов преимущественно вечнозелёных, полулистопадных и листопадных кустарников, изредка небольших деревьев.



