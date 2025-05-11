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Лондон не спит: почему именно это кафе стало лучшим в городе

1:15
Туризм

В Лондоне огромное количество первоклассных кафе и пекарен.

выпечка
Фото: commons.wikimedia.org by Sofiya Levchenko sofelini, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
выпечка

От классических "каффов" до модных хипстерских мест — столичные кофейни подают кофе, пирожные и выпечку круглосуточно, и ради них не жалко постоять в очереди. Теперь даже появился новый рейтинг лучших кафе города.

Победителей недавно объявили в рамках премии Muddy Stilettos Awards 2025. Эта премия, проходящая уже в 12-й раз, ежегодно отмечает лучшие бизнес-предложения в различных категориях — от магазинов и пабов до отелей, гастрономов и кафе. Победителей определяют голосованием пользователей.

Согласно результатам, лучшим кафе Лондона в 2025 году признано Swiss Bread Bakery & Café в Ричмонде. Эту уютную кофейню основали лучшие друзья Андре и Таня из Швейцарии. Заведение полюбилось горожанам за свежий хлеб, круассаны, торты и булочки с корицей. Кроме того, здесь подают традиционные швейцарские ланчи: фламмкухен, фондю, мясные закуски и еженедельные спецпредложения, согласно Time Out London.

Уточнения

Фондю́ (фр. fondue — растопленный, расплавленный, тянущийся) — национальное блюдо швейцарской кухни, также распространённое в граничащих с Швейцарией районах Франции и Италии. Приготавливается из смеси различных швейцарских сыров с добавлением белого вина, крахмала (для загустения) и кирша; как вариант возможно добавление чеснока, мускатного ореха и др.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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