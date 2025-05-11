Аэрофлот СССР. Полёт по расписанию: как летали обычные граждане в 70-х

2:31 Your browser does not support the audio element. Туризм

Сегодня полёт — это чекины, лоукостеры, самолёты с Wi-Fi и кола за 500 рублей.

Фото: commons.wikimedia.org by Kambui, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Аэрофлот

А в 1970-х всё было по-другому: билет покупали за копейки, багаж сдавали без сканера, а в полёте кормили котлетой и показывали кино — всё включено, без доплат.

И всё это делал Аэрофлот — крупнейшая авиакомпания планеты, перевозившая до 120 миллионов человек в год, от Хабаровска до Баку, от Мурманска до Фрунзе.

Билет за две недели, без интернета

Купить билет было делом непростым. Звонили в справочную, ехали в кассу, стояли в очереди — иногда несколько часов. Бронь по телефону? Только в особых случаях. Онлайн? Даже слова такого не было.

Но и цена соответствовала

Москва — Ленинград: около 17 рублей

Новосибирск — Москва: примерно 35-45 рублей

Калуга — Сочи: около 25 рублей

Для сравнения: средняя зарплата — 120-150 рублей. Долететь можно было, если подкопить. А иногда — по профсоюзным путёвкам или с господдержкой.

Безопасность? Была, но без металлоискателей. Проносить можно было почти всё. Жидкости? Без проблем. Досмотр? Только выборочный. Багаж? Вручную, без лент, через окошко с надписью "ПРИЁМ".

Иногда везли телевизоры, живую птицу, посылки в тряпке, картошку и даже лыжи — всё аккуратно обвязывали шпагатом.

На дальних рейсах пассажирам предлагали:

Газету "Правда", журнал "Огонёк" или "Крокодил"

Видеопроектор с советским фильмом (если был экран)

Иногда — аудиопрограмму по наушникам в Ил-62 или Ту-154.

Но чаще — просто смотрели в окно, читали, играли в шашки на раскладном столике или разговаривали с попутчиком.

Полёт в 70-х — это не столько про скорость, сколько про масштаб страны. Это Ту-154 в вечернем небе, котлета на подносе, разговоры с соседом и чувство, что ты — часть чего-то огромного.

Аэрофлот был не просто авиакомпанией, а воздушной артерией СССР, соединяющей города, республики, людей.

Без лоукостеров и онлайн-регистрации, но — со стабильностью, расписанием и ощущением большого общего полёта