Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Языка не знают, работают в сомнительных фирмах и устраивают ДТП со смертельным исходом: Трамп ужесточил требования к водитепям фур
Фруктовая ловушка: туристы съели плод с дерева, через полтора часа начался ад
Откровения Садальского о Васильевой: как одна тайна разрушила их дружбу?
Делаем герань пышной: все об обрезке, освещении и подкормках
Маленькие ошибки, которые превращают гостиную в музей устаревшего вкуса
Не велоспорт и не футбол: спорт, который тренирует все тело и может продлить жизнь
Забытый итальянский десерт, который вкуснее тирамису
Почему Toyota правит автоиндустрией уже почти целый век
От жира и уныния: три отделки, которые спасут любую кухню

Аэрофлот СССР. Полёт по расписанию: как летали обычные граждане в 70-х

2:31
Туризм

Сегодня полёт — это чекины, лоукостеры, самолёты с Wi-Fi и кола за 500 рублей.

Аэрофлот
Фото: commons.wikimedia.org by Kambui, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Аэрофлот

А в 1970-х всё было по-другому: билет покупали за копейки, багаж сдавали без сканера, а в полёте кормили котлетой и показывали кино — всё включено, без доплат.

И всё это делал Аэрофлот — крупнейшая авиакомпания планеты, перевозившая до 120 миллионов человек в год, от Хабаровска до Баку, от Мурманска до Фрунзе.

Билет за две недели, без интернета

Купить билет было делом непростым. Звонили в справочную, ехали в кассу, стояли в очереди — иногда несколько часов. Бронь по телефону? Только в особых случаях. Онлайн? Даже слова такого не было.

Но и цена соответствовала

Москва — Ленинград: около 17 рублей
Новосибирск — Москва: примерно 35-45 рублей
Калуга — Сочи: около 25 рублей
Для сравнения: средняя зарплата — 120-150 рублей. Долететь можно было, если подкопить. А иногда — по профсоюзным путёвкам или с господдержкой.

Безопасность? Была, но без металлоискателей. Проносить можно было почти всё. Жидкости? Без проблем. Досмотр? Только выборочный. Багаж? Вручную, без лент, через окошко с надписью "ПРИЁМ".

Иногда везли телевизоры, живую птицу, посылки в тряпке, картошку и даже лыжи — всё аккуратно обвязывали шпагатом.

На дальних рейсах пассажирам предлагали:

  • Газету "Правда", журнал "Огонёк" или "Крокодил"
  • Видеопроектор с советским фильмом (если был экран)
  • Иногда — аудиопрограмму по наушникам в Ил-62 или Ту-154.

Но чаще — просто смотрели в окно, читали, играли в шашки на раскладном столике или разговаривали с попутчиком.

Полёт в 70-х — это не столько про скорость, сколько про масштаб страны. Это Ту-154 в вечернем небе, котлета на подносе, разговоры с соседом и чувство, что ты — часть чего-то огромного.

Аэрофлот был не просто авиакомпанией, а воздушной артерией СССР, соединяющей города, республики, людей.
Без лоукостеров и онлайн-регистрации, но — со стабильностью, расписанием и ощущением большого общего полёта

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Кот или кошка — кого лучше завести и почему это не просто вопрос вкуса
Домашние животные
Кот или кошка — кого лучше завести и почему это не просто вопрос вкуса Аудио 
Никогда не выбрасывайте старую тёрку — дизайнеры показали, как она может украсить ваш дом
Недвижимость
Никогда не выбрасывайте старую тёрку — дизайнеры показали, как она может украсить ваш дом Аудио 
Думали, АИ-95 чище АИ-92? Всё наоборот — вот почему дешевое топливо может быть безопаснее
Авто
Думали, АИ-95 чище АИ-92? Всё наоборот — вот почему дешевое топливо может быть безопаснее Аудио 
Популярное
Думали, хлопок — лучший для жары? Вот четыре ткани, которые работают гораздо эффективнее

Какие ткани действительно спасают от жары? Неочевидные советы, которые помогут выбрать идеальную одежду на лето.

Думали, хлопок — лучший для жары? Вот четыре ткани, которые работают гораздо эффективнее
Если кот спит на вас — это не прихоть — он передаёт важный сигнал
Если кот спит на вас — это не прихоть — он передаёт важный сигнал
Заплатил 200 долларов за песню и отказался её петь: музыкант Антон Беляев раскрыл правду о работе с Николаем Басковым
Никогда не выбрасывайте старую тёрку — дизайнеры показали, как она может украсить ваш дом
Волга, Жигули, Москвич: золотая троица советского автопрома Дмитрий Плотников Первый провал, первый урок: как Мерц начал правление с удара по своему авторитету Игорь Буккер
Россиян ждёт новая беда: личные машины начнут массово изымать, разбираемся в причинах
Волга, которая могла стать Мерседесом: как почти вышел люкс по-советски
Что говорит о вас привычка убираться во время готовки? Больше, чем вы думаете
Что говорит о вас привычка убираться во время готовки? Больше, чем вы думаете
Последние материалы
Аэрофлот СССР. Полёт по расписанию: как летали обычные граждане в 70-х
Эта европейская столица — рай для тех, кто следит за фигурой: узнайте, какой город вовлекает в спорт каждого жителя
Газовая плита может стать бомбой — если поставить рядом вот это
Красивы, но с характером: 6 пород, которые не любят ласку
Не вещество делает зависимым, а пустота внутри: как боль из прошлого толкает к пагубным привычкам
Томаты, как конфеты: два сорта, которые не задерживаются на грядке
Курица из двух ингредиентов, которую все принимают за блюдо с секретом — но его нет
Масло лаванды — твоя личная магия: от перхоти до прыщей за несколько капель
У Манчестер Юнайтед есть свой Ламин Ямаль — за него борются Испания и Англия
Главная слабость ИИ раскрыта: теперь это официально
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.