Аэрофлот СССР. Полёт по расписанию: как летали обычные граждане в 70-х

Сегодня полёт — это чекины, лоукостеры, самолёты с Wi-Fi и кола за 500 рублей.
А в 1970-х всё было по-другому: билет покупали за копейки, багаж сдавали без сканера, а в полёте кормили котлетой и показывали кино — всё включено, без доплат.
И всё это делал Аэрофлот — крупнейшая авиакомпания планеты, перевозившая до 120 миллионов человек в год, от Хабаровска до Баку, от Мурманска до Фрунзе.
Билет за две недели, без интернета
Купить билет было делом непростым. Звонили в справочную, ехали в кассу, стояли в очереди — иногда несколько часов. Бронь по телефону? Только в особых случаях. Онлайн? Даже слова такого не было.
Но и цена соответствовала
Москва — Ленинград: около 17 рублей
Новосибирск — Москва: примерно 35-45 рублей
Калуга — Сочи: около 25 рублей
Для сравнения: средняя зарплата — 120-150 рублей. Долететь можно было, если подкопить. А иногда — по профсоюзным путёвкам или с господдержкой.
Безопасность? Была, но без металлоискателей. Проносить можно было почти всё. Жидкости? Без проблем. Досмотр? Только выборочный. Багаж? Вручную, без лент, через окошко с надписью "ПРИЁМ".
Иногда везли телевизоры, живую птицу, посылки в тряпке, картошку и даже лыжи — всё аккуратно обвязывали шпагатом.
На дальних рейсах пассажирам предлагали:
Но чаще — просто смотрели в окно, читали, играли в шашки на раскладном столике или разговаривали с попутчиком.
Полёт в 70-х — это не столько про скорость, сколько про масштаб страны. Это Ту-154 в вечернем небе, котлета на подносе, разговоры с соседом и чувство, что ты — часть чего-то огромного.
Аэрофлот был не просто авиакомпанией, а воздушной артерией СССР, соединяющей города, республики, людей.
Без лоукостеров и онлайн-регистрации, но — со стабильностью, расписанием и ощущением большого общего полёта
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