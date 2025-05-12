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Трансильвания вне шаблонов: город, где Дракула — не главное, но всё же рядом

2:35
Туризм

Брашов, словно вырезанный из сказки, раскинулся у подножия Трансильванских Альп. Узкие улочки, черепичные крыши, башни и аромат поленты с овечьим сыром создают атмосферу, где история дышит на каждом шагу. Основанный как саксонская колония ещё в XIII веке, сегодня этот город напоминает скорее уютный немецкий уголок, нежели типичную Румынию.

замок Дракулы
Фото: commons.wikimedia.org by Ana Dumitru, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
замок Дракулы

Прогулка по старому городу

Старый центр Брашова (Centru Vechi) — это настоящий музей под открытым небом. На Пьяца Сфатулуй вас встретят яркие фасады, городская ратуша XV века и террасы кафе, где особенно приятно попробовать брашовенце — местные блинчики с грибами или сыром.

Неподалёку возвышается Чёрная церковь, названная так из-за пожара 1689 года, оставившего чёрные следы на стенах.

Внутри — орган с четырьмя тысячами труб и редкая коллекция османских ковров. А Екатерининские ворота с башенками будто сошли с иллюстраций к средневековой сказке.

Вид сверху и горные маршруты

Чтобы по-настоящему прочувствовать дух Трансильвании, поднимитесь на гору Тампа. Фуникулёр доставит почти до вершины, где установлен огромный знак «BRAȘOV» в стиле Голливуда.

А для любителей походов есть маршрут до вершины Поставару — через густые леса и смотровые площадки, открывающие захватывающие виды на Карпаты, которые часто называют «Европейским Йеллоустоуном».

Замки и дворцы в часе езды

Главная легенда региона — замок Бран, приютившийся на скале и вдохновивший образ готического замка Дракулы.

А дворец Пелеш в Синае поразит своим шиком: витая лестница, башни, лепнина и мозаики. Эти места легко посетить за день из Брашова.

Вдохновляющая природа вокруг

Карпаты — это не только горы, но и растущие проекты по сохранению природы. Можно отправиться на экскурсию в горы Тарку, чтобы увидеть бизонов, или заглянуть в заповедник медведей в Магуре — крупнейший в мире центр реабилитации этих животных.

Как добраться

Доехать до Брашова просто. Ближайший аэропорт — Брашов-Гимбав, но с ограниченным числом рейсов.

Оптимальный маршрут — через международный аэропорт Бухареста. Оттуда — два часа на машине или два с половиной часа на поезде.

Уточнения

Румы́ния (рум. România) — государство в Юго-Восточной Европе, частично расположенное в северо-восточной части Балканского полуострова. Столица — Бухарест. Государственный язык — румынский.

Брашо́в (рум. Brașov, венг. Brassó, нем. Kronstadt) — город в Румынии, один из десяти крупнейших городов в стране. Центр и крупнейший город исторической области Цара Бырсей.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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