Выключите навигатор: как добраться до пляжа, который местные называют своим раем

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2:42
Туризм

Если ваш идеальный отдых — это не борьба за шезлонг, а тишина, мягкий песок и море, не штормящее под ногами, тогда добро пожаловать на один из самых недооценённых пляжей Европы. Прайя-да-Илья-де-Тавира, расположенный в юго-восточной части Алгарве, предлагает нечто большее, чем стандартный пляжный день.

Лежаки в Португалии
Фото: commons.wikimedia.org by Norbert Nagel, Mörfelden-Walldorf, Germany, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Лежаки в Португалии

Остров, где нет машин и толпы

На остров Тавира можно попасть только по воде — на пароме. В пути вы проведёте 10-20 минут, в зависимости от точки отправления.

Это узкая полоска суши длиной 11 километров, полностью свободная от автомобилей, и именно в этом её особое очарование.

Широкий пляж с белоснежным песком, спокойным бирюзовым морем и возможностью найти уединённое место даже в сезон — всё это делает Прайя-да-Илья-де-Тавира любимым местом не только туристов, но и самих португальцев.

Что делать на пляже, кроме как лежать

Пляж оборудован всем необходимым для комфортного отдыха: шезлонги, зонты, душевые, туалеты, массажные столы и даже спортивные площадки. Благодаря спокойному прибою это место идеально подходит для семей с детьми.

Гурманам здесь тоже есть чем заняться. В ресторане O Ferreira вы можете быстро перекусить: сэндвичи, тосты, салаты и прохладительные напитки — отличная компания для жаркого дня.

А если хочется настоящего вкуса Атлантики, отправляйтесь в Pavilhão da Ilha, где готовят свежайшую рыбу и морепродукты, выловленные в тот же день.

Не забудьте попробовать катаплану — ароматное рагу из морепродуктов, настоящее гастрономическое сокровище региона.

Хотите остаться? Такое возможно

На острове всего один кемпинг — Parque de Campismo da Ilha de Tavira, всего в пяти минутах от пляжа.

Это простой, но приятный вариант для тех, кто хочет задержаться. Учитывая популярность места, особенно в летние месяцы, бронь лучше оформлять заранее.

Как добраться

Ближайший аэропорт — Фару. Оттуда до порта Тавира можно добраться такси, на автобусе, поезде или шаттле — в пути от 35 минут до двух часов.

Паромы на остров отходят круглый год с Кайс-дас-Куатро-Агуас, а с марта по осень — также с главного пирса в Тавире. Зимой паромы ходят раз в час, а летом — намного чаще.

Если душа просит ещё больше уединения, можно заглянуть и на соседний остров — Илья-да-Кулатра, где отдых ощущается ещё спокойнее.

Уточнения

Алга́рве (порт. Algarve ) — экономико-статистический регион в южной Португалии. Включает в себя округ Фару. Административный центр — город Фару.

Португа́льская Респу́блика (порт. República Portuguesa) — государство в Юго-Западной Европе, самое западное государство в континентальной Европе. Столица — Лиссабон. Официальный язык — португальский. Денежная единица — евро.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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