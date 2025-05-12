Не туда полетел: как путешествовать по Испании и не вызвать гнев

2:37 Your browser does not support the audio element. Туризм

Испания снова бьёт рекорды: только за первые три месяца 2025 года страну посетили свыше 17 миллионов туристов — это на 5,7% больше, чем в том же периоде прошлого года. При населении менее 50 миллионов человек, это действительно серьёзная нагрузка.

Фото: unsplash.com by Federico Giampieri, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пляж в Барселоне

Главные направления — Канары, Балеары, Каталония и Андалусия — уже перегружены, и этим летом ситуация, по прогнозам, станет ещё более напряжённой.

Недовольны все: туристы — из-за толп, местные — из-за туристов

Отели бронируются за месяцы, билеты на рейсы стремительно дорожают, а достопримечательности превращаются в людские потоки. Но и местные жители испытывают стресс.

"Мы чувствуем себя так, будто на нас напали". — сказал Жоан Альберт Риу Фортуни из Барселоны.

Недовольство выливается в протесты: люди выступают против апартаментов, вытесняющих жителей из районов, и общего давления на инфраструктуру.

Уже назначены массовые демонстрации: 18 мая — на Канарских островах, а 15 июня протесты охватят Барселону, Майорку и другие города.

Как действовать, если отпуск уже запланирован?

Если билеты уже на руках, продумайте маршрут. Избегайте самых загруженных точек, таких как Коста-дель-Соль.

Лучше выбрать менее известные места вроде Альмуньекара или малоизвестных испанских островов, где туристов в разы меньше.

Практичные советы на лето-2025:

Бронируйте заранее. Особенно жильё - и лучше в отеле, а не в туристических апартаментах. Это улучшит ваше впечатление и отношение местных.

Будьте гибкими. Возможны перебои в транспорте — в стране уже случались отключения электричества и кражи кабелей, парализовавшие железные дороги.

Следите за новостями. Особенно в дни, когда запланированы протесты — массовые мероприятия могут повлиять на планы.

Ранний старт дня. Осматривайте достопримечательности утром, пока основная масса туристов спит или завтракает.

Не забывайте о базовом: вода, документы, кошелёк — и чувство юмора. Оно, возможно, станет вашим лучшим попутчиком.

Путешествие по Испании этим летом — это уже не про "всё включено", а про "всё продумано".

Те, кто подготовится заранее, смогут получить максимум — без суеты и раздражения.

Уточнения

Короле́вство Испа́ния (исп. Reino de España,) — трансконтинентальное суверенное государство в Юго-Западной Европе, имеющее часть территорий в Африке (Канарские острова, города Сеута и Мелилья). Столица — Мадрид.

