Не туда полетел: как путешествовать по Испании и не вызвать гнев

Испания снова бьёт рекорды: только за первые три месяца 2025 года страну посетили свыше 17 миллионов туристов — это на 5,7% больше, чем в том же периоде прошлого года. При населении менее 50 миллионов человек, это действительно серьёзная нагрузка.
Главные направления — Канары, Балеары, Каталония и Андалусия — уже перегружены, и этим летом ситуация, по прогнозам, станет ещё более напряжённой.
Отели бронируются за месяцы, билеты на рейсы стремительно дорожают, а достопримечательности превращаются в людские потоки. Но и местные жители испытывают стресс.
"Мы чувствуем себя так, будто на нас напали". — сказал Жоан Альберт Риу Фортуни из Барселоны.
Недовольство выливается в протесты: люди выступают против апартаментов, вытесняющих жителей из районов, и общего давления на инфраструктуру.
Уже назначены массовые демонстрации: 18 мая — на Канарских островах, а 15 июня протесты охватят Барселону, Майорку и другие города.
Если билеты уже на руках, продумайте маршрут. Избегайте самых загруженных точек, таких как Коста-дель-Соль.
Лучше выбрать менее известные места вроде Альмуньекара или малоизвестных испанских островов, где туристов в разы меньше.
Путешествие по Испании этим летом — это уже не про "всё включено", а про "всё продумано".
Те, кто подготовится заранее, смогут получить максимум — без суеты и раздражения.
Короле́вство Испа́ния (исп. Reino de España,) — трансконтинентальное суверенное государство в Юго-Западной Европе, имеющее часть территорий в Африке (Канарские острова, города Сеута и Мелилья). Столица — Мадрид.
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