Красота по-африкански: в десятку лучших городов континента вошли неожиданные участники

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Африка — это не только сафари и пустыни. Континент, состоящий из 54 стран, хранит в себе невероятное архитектурное, культурное и природное разнообразие. Tempo English представил рейтинг 10 самых красивых городов Африки — и в этот раз список удивил: Кейптаун уступил лидерство, а в десятке появились новые, неожиданные имена.

Фото: flickr.com by Jean-Marc Astesana, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Африка, природа

Габороне, Ботсвана

Столица Ботсваны — город Габороне — сочетает современность и природу. Он уютно расположился между холмами Кгале и Оуди, недалеко от границы с ЮАР.

Здесь можно не только увидеть современные здания и престижные университеты, но и встретить диких животных: от верветок до антилоп гну.

Марракеш, Марокко

Марракеш — словно калейдоскоп истории и традиций. На фоне заснеженных вершин Атласских гор шумит базар Джемаа эль-Фнаа, одно из самых ярких мест Африки.

С 1985 года эта площадь находится под охраной ЮНЕСКО, ведь именно здесь прошлое и настоящее Марокко сливаются в единое пестрое полотно: специи, ковры, уличные артисты и древние мечети.

Занзибар, Танзания

Занзибар — это не только пляжи с белоснежным песком, но и смесь культур. Архипелаг в Индийском океане разделён на две части: Каменный город и Нгамбо.

Первая — это лабиринт из улиц, хранящих следы арабской, индийской и европейской архитектуры. Вторая — современный центр, выросший после революции, с яркой и живой атмосферой.

Виндхук, Намибия

Город Виндхук, расположенный на высоте 1700 метров, дарит более 300 солнечных дней в году. Он удивляет архитектурным миксом: церковь Кристускирхе объединяет неоготику и модерн, а музеи и театры делают его настоящей культурной столицей Намибии.

Не забудьте заглянуть в Мемориальный музей независимости — место, где история оживает на глазах.

Уточнения

А́фрика — второй по площади материк после Евразии, омывается Средиземным морем с севера, Красным — с северо-востока, Атлантическим океаном с запада и Индийским океаном с востока, и обоими океанами с юга, с разделением по 20° в. д.

