Ирландия с другой стороны: как найти тишину в самом сердце дикого Атлантического пути

2:37 Your browser does not support the audio element. Туризм

Если вы мечтаете о поездке по Ирландии и хотите почувствовать дух страны на полную, графство Керри — то место, с которого стоит начать. Здесь находится одно из самых узнаваемых направлений страны — Кольцо Керри, и старейший национальный парк Ирландии — Килларни. Природа, история и тишина — всё в одном флаконе.

Фото: commons.wikimedia.org by Phouka, https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ Замок, Ирландия

Национальный парк Килларни: больше, чем просто озёра

Национальный парк Килларни был основан ещё в 1932 году и с тех пор стал настоящим природным символом Ирландии. Его территория — более 26 000 акров лесов, гор и озёр.

С 1982 года парк включён в список биосферных заповедников ЮНЕСКО. Он соседствует с одноимённым городом, который хоть и страдает от наплыва туристов, но сохраняет очарование викторианской эпохи и старинной архитектуры.

Добраться сюда просто — аэропорт Керри находится всего в 22 минутах езды. Если вы окажетесь в Килларни, обязательно отдохните от популярных маршрутов.

Уйдите глубже в парк — и вас встретят альпийские озёра, редкие виды животных и уединённые тропы. Главное — не забудьте про удобную обувь.

Что посмотреть и как избежать толпы

Да, туристов здесь немало. Но если выбрать время правильно — с апреля по май или в сентябре — можно избежать самого ажиотажа и при этом не лишиться удобств.

Прогулки на повозках, круизы по озеру Лох-Лин и визит на остров Иннисфаллен доступны почти круглый год.

Из интересных мест — замок Росс XV века и особняк Макросс-Хаус, окружённый ухоженными садами. В обоих случаях вы прикоснётесь к разным эпохам ирландской истории.

А по дороге к перевалу Данло вас может сопровождать не только гид, но и стадо благородных оленей, которые здесь встречаются почти повсюду.

Походы, которые не забываются

Даже если вы не профессиональный треккер, тропы в Килларни доступны и интересны. Быстрый маршрут — к водопаду Торк (всего около часа). Более продвинутый — 8 километров до вершины Торк-Маунтин с панорамными видами.

Если чувствуете в себе силы, отправляйтесь к так называемой "Чаше Дьявола" — высокогорному озеру, затерянному среди вершин.

Это 16-километровый путь с подъёмом почти на 850 метров. Да, на следующий день ноги будут болеть, но виды с вершины этого стоят.

Уточнения

Респу́блика Ирла́ндия — государство в Северной Европе, занимающее бо́льшую часть острова Ирландия. Название страны происходит от древнеирландского Eriu, или Эриу — имени богини в ирландской мифологии. Столица — город Дублин.



Килла́рни (англ. Killarney; ирл. Cill Airne, (Киль-Арьне)) — (малый) город в Ирландии, находится в графстве Керри (провинция Манстер). Расположен на юго-западе страны рядом с одноимённым озером.

