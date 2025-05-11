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Идеальный город между Комо и Миланом — и вы о нём не слышали

2:32
Туризм

Если Милан — это ритм, мода и шум, то Середжо — его полная противоположность. Уютный город в провинции Монца и Брианца остаётся в тени своего большого соседа, но именно в этой тишине скрыта его главная прелесть. Старинные церкви, живописные площади, мощёные улочки с разноцветными фасадами и непринуждённая атмосфера — всё здесь создано для неспешных прогулок и настоящего отдыха.

Середжо
Фото: web.archive.org by Zhang Yuan, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Середжо

Исторический центр, в котором легко потеряться и приятно найтись

Пожалуй, главное удовольствие в Середжо — это просто идти. Башня Барбаросса, выложенная из красного кирпича, и базилика Сан-Джузеппе задают тон архитектурной палитре города.

Внутри базилики — золотые мозаики и скульптуры, а снаружи — фреска на фронтоне и скульптуры на площади создают атмосферу, в которой хочется задержаться.

Не упустите и необычное уличное искусство: монументальный портрет Данте в алом одеянии и копия "Музыкантов" Караваджо, раскинувшаяся на целой стене дома. Середжо — город, где искусство тихо соседствует с бытом.

Гастрономические акценты

Да, гурманы едут в Милан. Но и Середжо не разочарует. Ресторан Pomiroeu приятно удивляет — блюда изысканные, но без пафоса, особенно хороши местные вариации ризотто.

А если хочется чего-то по-домашнему, Bolle Pizzeria предложит пиццу на тонком тесте с сезонными продуктами и отличной винной картой.

Локация, которая работает на вас

Середжо расположен в идеальном месте для тех, кто хочет быть вблизи Милана, но жить — в спокойствии. До центра Милана — всего 18 минут на поезде.

А если планируете съездить к озеру Комо, то от вокзала Середжо до Комо-Сан-Джованни всего 20 минут пути. Ещё один бонус: если вы на Гран-при Италии, Монца — совсем рядом, и можно спокойно вернуться в Середжо после шумных автогонок.

Как добраться

Проще всего через миланский аэропорт Мальпенса. Такси — около 35 минут, поезд — чуть больше часа. Прямые поезда ходят из Милана часто, особенно с Центрального вокзала и Порта Гарибальди, а обратно можно вернуться даже поздним вечером.

Середжо — не громкое имя на карте, но именно здесь можно поймать ту самую настоящую, тёплую и уютную Италию, о которой мечтают.

Уточнения

Ко́мо (итал  Lago di Como), реже Ла́рио (Lario, от лат. Larius lacus, тж. лат. Comacenus lacus, ломб. Lagh de Com) — третье по величине озеро Италии. Расположено в 40 км к северу от Милана, Питается рекой Адда. Берёт название от прибрежного города Комо.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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