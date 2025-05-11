Город под землёй и над облаками: северная Франция, о которой вы не знали

2:42 Your browser does not support the audio element. Туризм

Пока туристы толпятся в Лилле, в 45 минутах езды от него скрывается настоящий северный шедевр — Аррас. Этот город в сердце О-де-Франс стал для меня откровением: без туристического шума, но с удивительной глубиной, историей и атмосферой.

Фото: commons.wikimedia.org by Krzysztof Golik, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Аррас

Город площадей и панорам

Главное, что сразу цепляет в Аррасе, — его потрясающие площади: Гранд-Плас и Площадь Героев.

С фламандскими барочными фасадами и террасами для дегустации местного пива, эти места — идеальны, чтобы остановиться, вдохнуть воздух прошлого и почувствовать дух города.

Особое впечатление произвела колокольня Арраса. С 2005 года она в списке ЮНЕСКО — и это вполне заслуженно.

Поднявшись на 75 метров, я увидел крыши города, словно разложенные черепицей воспоминания. Этот вид сравним только с панорамами Ниццы, но с северным характером.

Подземный Аррас: история, спрятанная в меловых недрах

Одно из самых ярких впечатлений — визит в подземные карьеры Ле-Бов. Это целый лабиринт под улицами, где в годы войны прятались местные жители.

А мемориальный комплекс Веллингтон напомнил мне о событиях 1917 года: тысячи британских солдат, новозеландские туннели, ожидание перед наступлением… Погружение в это пространство по-настоящему пронзает.

Искусство, религия и красота без суеты

Собор Нотр-Дам и аббатство Сен-Вааст — это не просто религиозные памятники, а целые культурные комплексы.

В аббатстве я посетил Музей изящных искусств: от средневековья до современности — экспозиции захватывают дух.

Не пропустите и театр с бархатными креслами и позолоченными балконами — почувствуете себя в XIX веке.

Вкусный Аррас: гастрономия без фальши

На местном рынке в среду и субботу я попробовал легендарное Кер-д'Аррас — миндальное пирожное с цукатами. Сыры, паштеты, копчёности — всё свежее, ароматное, сделанное с душой. И, конечно, крафтовое пиво в уютных эстаминетах.

Кульминацией стал летний музыкальный фестиваль на площади у цитадели Вобан. Когда историческая крепость превращается в сцену, город будто оживает по-новому.

Эти слова теперь и мои. Здесь чувствуешь подлинность — в людях, архитектуре, истории и даже в тишине улиц. Аррас — это не просто точка на карте. Это место, куда хочется вернуться.

Уточнения

Арра́с (фр. Arras) — главный город французского департамента Па-де-Кале и бывшей провинции Артуа. Находится в регионе О-де-Франс, округ Аррас.

