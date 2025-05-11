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Фруктовая ловушка: туристы съели плод с дерева, через полтора часа начался ад

1:47
Туризм

Поездка в живописный природный парк Khao Na Nai Luang Dharma в провинции Сураттхани обернулась для семерых туристов настоящим кошмаром. Пятеро мужчин и две женщины остановились у обочины, чтобы полюбоваться видами, и увидели яркое дерево с привлекательными плодами. Любопытство взяло верх — они решили попробовать фрукт, даже не подозревая, что это была дикая разновидность хурмы под названием Phol Sam Klur.

Таиланд, здоровье
Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Таиланд, здоровье

"Выглядел как хурма — оказался ядом"

Этот фрукт в сыром виде опасен. Он выделяет токсины, вызывающие тяжёлое отравление. Уже через полтора часа после дегустации у всей компании начались тревожные симптомы:

  • обмороки,
  • рвота,
  • сильные боли в груди,
  • пена изо рта.

Двоих пострадавших пришлось госпитализировать в тяжёлом состоянии. Остальным провели промывание желудка.

За фрукты — штраф или даже тюрьма

На этом неприятности не закончились. По законам Таиланда срывать плоды с деревьев в общественных местах запрещено.

Формально каждое дерево принадлежит кому-то, и срыв фруктов приравнивается к краже. Туристам теперь грозит штраф до 6 тысяч бат (примерно 94 000 тенге) или даже тюремный срок до трёх лет.

Не первый случай в Таиланде

Ранее в сети уже набирала обороты история блогерши Анджелы Джиакас. Она рассказала, как после купания у островов Пхи-Пхи попала в больницу с бактериальной инфекцией.

Спустя 16 часов после заплыва её состояние ухудшилось, и видео с предупреждением набрало почти 2 миллиона просмотров.

Уточнения

Хурма́ (лат. Diōspyros) — род субтропических и тропических листопадных или вечнозелёных деревьев и кустарников семейства Эбеновые (Ebenaceae). Деревья могут доживать до пятисот лет. У многих видов плоды съедобны, некоторые тропические виды служат источником ценной древесины — эбенового дерева.

Короле́вство Таила́нд (тайск. ราชอาณาจักรไทย ), — государство в Юго-Восточной Азии, расположенное в юго-западной части полуострова Индокитай и в северной части полуострова Малакка. Столица — Бангкок; государственный язык — тайский, близкий лаосскому и записываемый тайским письмом.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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