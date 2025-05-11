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Удавка за границей: новые законы против россиян-эмигрантов – кто попадает под раздачу

2:07
Туризм

В Госдуме рассматривают законопроект, который усиливает административную и судебную ответственность для граждан России, проживающих за границей.

поцелуй Иуды, правая дверь собора Святого Петра, Рим
Фото: commons.wikimedia by Rami Tarawneh, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
поцелуй Иуды, правая дверь собора Святого Петра, Рим

Предлагается, в частности, наказывать за пропаганду нацистской символики, дискредитацию российской армии, нарушение обязанностей владельца соцсетей и злоупотребление свободой слова.

Законопроект предполагает, что если гражданин РФ, находящийся за пределами страны, нарушит указанные нормы, суд может вынести решение в его отсутствие. Более того, имущество таких лиц, находящееся за границей, может быть арестовано для исполнения судебного постановления.

Эта инициатива дополняет уже действующий механизм заочного правосудия, закреплённый в апреле 2024 года. Тогда был принят закон, позволяющий рассматривать дела по 20 уголовным статьям в отношении уехавших россиян без их присутствия.

Среди статей — призывы к экстремизму, террористической деятельности, нарушению территориальной целостности РФ, участие в массовых беспорядках, а также распространение "фейков" о Вооружённых силах и уничтожение воинских захоронений.

Параллельно власти продолжают расширять законодательство об иностранных агентах. Теперь в реестр могут попасть лица, содействующие выполнению решений международных организаций, не признанных в России — например, Международного уголовного суда (МУС).

Это стало реакцией на выданные МУС ордера на арест: в 2023 году — президента Владимира Путина и омбудсмена Марию Львову-Белову, а в 2024 году — Сергея Шойгу и Валерия Герасимова.

Москва официально отвергает юрисдикцию МУС, подчёркивая, что страна вышла из-под его полномочий ещё в 2016 году. Тем не менее, реакция властей становится всё более жёсткой: законы направлены на усиление контроля над действиями граждан, покинувших территорию РФ.

Уточнения

Междунаро́дный уголо́вный суд (фр. Cour pénale internationale; англ. International Criminal Court, ICC или ICCt; сокращённо — МУС) — первый постоянный международный орган уголовной юстиции, в компетенцию которого входит преследование лиц, ответственных за геноцид, военные преступления, преступления против человечности, а также преступления агрессии.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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