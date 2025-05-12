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Полёт над пропастью: почему рейсы в Азию стали опасным приключением

1:48
Туризм

Военное противостояние между Индией и Пакистаном, несмотря на официальные заявления о прекращении огня, продолжает влиять на гражданскую авиацию.

многозарядная ракетная система «Пинака», Индия
Фото: commons.wikimedia by Press Information Bureau, Government of India is licensed under Government Open Data License - India (GODL)
многозарядная ракетная система «Пинака», Индия

Даже ночью в зоне конфликта остаются активными системы ПВО, что делает воздушное пространство непредсказуемым и небезопасным.

Российские авиакомпании, выполняющие рейсы в Юго-Восточную Азию, вынуждены корректировать маршруты, избегая пролётов над потенциально опасными регионами.

В частности, рейсы в Дели и Гоа продолжаются, но с учётом облетов закрытых участков. Индийские власти временно приостановили работу около 30 аэропортов, а в Пакистане российские перевозчики не выполняют рейсы вовсе.

Для обеспечения безопасности, авиакомпании, включая "Аэрофлот", пересматривают направления. Так, маршруты на популярные курорты — Таиланд, Мальдивы, Сейшелы, Шри-Ланку и Вьетнам — теперь пролегают через Монголию и Китай. Это увеличивает продолжительность перелётов, но снижает риск для пассажиров и экипажей.

На рейсах из Сибири и с Дальнего Востока изменения не потребовались: самолёты из этих регионов не пересекают зону конфликта и продолжают курсировать по прежним схемам. Росавиация в постоянном режиме отслеживает обстановку и своевременно информирует перевозчиков о любых изменениях.

Авиакомпания AZUR air, выполняющая рейсы во Вьетнам, маршруты не изменила, но тщательно следит за ситуацией, опираясь на данные авиационных властей. В условиях нестабильности это решение может быть пересмотрено в зависимости от развития событий.

Уточнения

Го́а (Гоа́; порт. Goa) — штат на юго-западе Индии, самый маленький среди штатов по площади и 26-й (из 29) по населённости. Бывшая португальская колония на полуострове Индостан. 

Azur Air (юридическое название ООО «АЗУР эйр») — крупнейшая российская чартерная авиакомпания, осуществляющая рейсы из сорока городов России по 29 международным туристическим направлениям, является стратегическим партнёром туроператора Anex Tour.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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