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Единственный пляж из США в мировом списке — и он действительно стоит внимания

2:26
Туризм

Пляж, который дважды оказался в списках лучших на планете, привлекает миллионы туристов своей чистотой, мягкой атмосферой и пейзажами, достойными открыток. Речь идёт о Сиеста-Бич — жемчужине острова Сиеста-Ки, у побережья Мексиканского залива.

пляжный отдых, США
Фото: commons.wikimedia.org by Diego Delso, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
пляжный отдых, США

Рай под ногами: чем отличается Сиеста-Бич

Сиеста-Бич славится своим ослепительно белым песком, который почти полностью состоит из кварца. Он не нагревается даже в самый зной и буквально скрипит под ногами.

Добавьте к этому бирюзовые воды, живописные закаты и просторную береговую линию — не удивительно, что пляж снова в центре внимания мировых рейтингов.

В 2025 году он занял 4-е место в списке Best of the Best по версии TripAdvisor. А в глобальном рейтинге The World’s 50 Best Beaches Сиеста-Бич стал единственным представителем США, заняв 42-е место.

Семейный отдых и удобства

Этот пляж не просто красив, он продуман до мелочей:

  • теннисные и волейбольные площадки,
  • детская игровая зона с тенью,
  • два киоска с закусками.

Местные жители и туристы отмечают, что Сиеста-Бич — идеален для семейного отдыха: море здесь мелкое и тёплое, берег пологий, а инфраструктура удобна даже для отдыха с детьми.

Климат и доступность

Благодаря мягкому климату пляж остаётся комфортным круглый год. Летом средняя температура держится на уровне +28°C, а вода радует своей прозрачностью и безопасной глубиной — можно гулять по мелководью, не беспокоясь о резких спусках.

Согласно данным Торговой палаты Сиеста-Ки, это самый популярный пляж острова — и это неудивительно.

Подводные камни: экология под угрозой

Не всё так безоблачно. На кадрах с дронов в регионе Южной Флориды были замечены скопления водорослей.

Кроме того, экологи бьют тревогу: коралловые рифы у побережья умирают, и на восстановление отправляют «коралловых младенцев» — маленькие кораллы, выращенные в лабораториях.

Пляж Сиеста — это не только визуальное наслаждение, но и символ того, как природа и человек могут сосуществовать. Главное — сохранить этот хрупкий баланс.

Уточнения

Флори́да (от исп. florida "цветущая") — штат на юго-востоке США; столица — город Таллахасси. Расположен на одноимённом полуострове между Мексиканским заливом на западе и Атлантическим океаном на востоке, с юга омывается Флоридским проливом.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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