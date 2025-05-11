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Этот культурный шок в Японии ждал даже опытных путешественников

2:52
Туризм

Тысячи туристов ежегодно отправляются в Японию в поисках уникальной культуры, чистоты и высоких технологий. Однако даже в стране с идеальной репутацией есть детали, которые неожиданно выбивают почву из-под ног у путешественников.

Токио
Фото: flickr.com by Yasuhiro from Tokyo, Japan is licensed under Commons, the free media repository
Токио

Японское агентство по туризму провело более 4 тысяч интервью с иностранными туристами перед их вылетом из крупнейшего международного аэропорта страны.

Итоги опроса получились неожиданными.

Вечная жалоба — мусорка, которой нет

На втором месте среди причин недовольства — казалось бы, банальная вещь: мусорные урны. Почти 22% опрошенных отметили, что отсутствие общественных контейнеров доставляет им неудобства. Люди теряются: куда деть пустую бутылку или упаковку от перекуса?

Причина — в японских традициях. В этой культуре не принято есть на ходу, поэтому местные жители просто не производят мусора на улице.

Всё, что остаётся после еды, японцы забирают с собой домой. У туристов такой привычки нет, и мусорные баки становятся настоящим квестом. Правда, контейнеры для бутылок и банок найти проще — их обычно размещают рядом с торговыми автоматами.

Проблемы, о которых говорят чаще всего

Среди прочих неудобств туристы упомянули:

  • Языковой барьер - 15,2% пожаловались, что сложно общаться с персоналом в отелях, на вокзалах и в ресторанах.
  • Отсутствие порядка на транспорте - 12,3% теряются на станциях, не понимают, где ждать поезда или автобусы.
  • Плохой перевод меню и вывесок - 10,8% жалуются на путаницу из-за некачественных субтитров и табличек.
  • Грязь в местах притяжения туристов - 13,1% замечают беспорядок на вокзалах, в кафе и других популярных точках.
  • Долгие процедуры на границе - 8,6% недовольны временем, затрачиваемым на иммиграционный контроль.
  • Сложности с Wi-Fi - 6,1% говорят о труднодоступности бесплатного интернета.

Но что же раздражает больше всего?

На удивление, лидером списка стал вовсе не языковой барьер или транспортный хаос. На первое место вышло нечто более эмоциональное — отсутствие ощущения заботы.

Туристы говорят, что чувствуют себя чужими в идеально вычищенной стране. Их никто не встречает с улыбкой, не помогает разобраться в незнакомой системе, не объясняет нюансы.

"Даже печально известная японская строгость не отпугивает — пугает холодность, с которой ты остаёшься один на один с бытовыми сложностями", — делится один из участников опроса.

Уточнения

Госуда́рство Япо́ния (яп. 日本国 ), — островное государство в Восточной Азии. Поэтическое название — Страна́ восходя́щего со́лнца.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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