Этот культурный шок в Японии ждал даже опытных путешественников

Тысячи туристов ежегодно отправляются в Японию в поисках уникальной культуры, чистоты и высоких технологий. Однако даже в стране с идеальной репутацией есть детали, которые неожиданно выбивают почву из-под ног у путешественников.
Японское агентство по туризму провело более 4 тысяч интервью с иностранными туристами перед их вылетом из крупнейшего международного аэропорта страны.
Итоги опроса получились неожиданными.
На втором месте среди причин недовольства — казалось бы, банальная вещь: мусорные урны. Почти 22% опрошенных отметили, что отсутствие общественных контейнеров доставляет им неудобства. Люди теряются: куда деть пустую бутылку или упаковку от перекуса?
Причина — в японских традициях. В этой культуре не принято есть на ходу, поэтому местные жители просто не производят мусора на улице.
Всё, что остаётся после еды, японцы забирают с собой домой. У туристов такой привычки нет, и мусорные баки становятся настоящим квестом. Правда, контейнеры для бутылок и банок найти проще — их обычно размещают рядом с торговыми автоматами.
На удивление, лидером списка стал вовсе не языковой барьер или транспортный хаос. На первое место вышло нечто более эмоциональное — отсутствие ощущения заботы.
Туристы говорят, что чувствуют себя чужими в идеально вычищенной стране. Их никто не встречает с улыбкой, не помогает разобраться в незнакомой системе, не объясняет нюансы.
"Даже печально известная японская строгость не отпугивает — пугает холодность, с которой ты остаёшься один на один с бытовыми сложностями", — делится один из участников опроса.
Госуда́рство Япо́ния (яп. 日本国 ), — островное государство в Восточной Азии. Поэтическое название — Страна́ восходя́щего со́лнца.
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