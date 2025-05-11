Венгерский отдых: как город с дешёвым пивом стал дорогим сюрпризом

3:10 Your browser does not support the audio element. Туризм

Будапешт часто попадает в рейтинги "доступных европейских городов" с обещаниями дешёвого пива, богатой истории и расслабленной атмосферы. Но чем дальше заходишь за туристическую обёртку, тем больше открывается деталей, от которых путешественники невольно морщатся.

Фото: flickr.com by Thomas Depenbusch, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ будапешт

Где скрывается подвох?

Пожалуй, одно из самых неприятных впечатлений связано с едой. Туристы жалуются: в ресторанах может быть два меню — одно для местных, другое для гостей.

И если расслабиться за ужином, счёт легко дотянет до 15 000 форинтов ($40) за весьма среднюю еду. А за хлеб, "обслуживание" и прочие "мелочи" доплаты появляются без предупреждения.

Не лучше обстоят дела и с такси. Несмотря на установленные тарифы, некоторые водители отказываются включать счётчик, озвучивают завышенные суммы и отказываются от безналичной оплаты.

"Я не работаю с оплатой кредитной картой", — может сказать водитель, направляя пассажира к банкомату, где тот потеряет ещё больше на курсе.

Отели и Airbnb: не верь ценнику

Цены на размещение догоняют Западную Европу, но неприятные сюрпризы начинаются позже.

Туристические налоги, плата за уборку, дополнительные сборы — всё это может всплыть уже после бронирования. Часто выясняется, что размещение было перепродано в последнюю минуту — тому, кто предложил больше.

Купальни, замки и… разочарование

Что может быть более венгерским, чем визит в знаменитые купальни Сечени? Но вместо культурного опыта туристы нередко сталкиваются с переполненными бассейнами, шумом и антисанитарией.

"Скорее напомнили мне переполненный бассейн, чем европейскую культуру спа", — говорится в статье.

Знаковые достопримечательности, вроде Цепного моста или Будайского замка, разочаровывают не меньше.

Один — в ремонте без табличек и информации, другой — превращён в туристическую декорацию с платным входом через отдельный проход.

Когда приветливость — лишь иллюзия

Но худшее — даже не завышенные цены, а ощущение, что никому нет дела до туристов. Официанты равнодушно пожимают плечами, водители отмахиваются от претензий, а контролёры штрафуют без малейшего желания разъяснить правила.

Вишенка на торте — ресторан "английской кухни" в центре города, где туристу подали тёплый гуляш из микроволновки и молча включили 20% чаевых, ожидая ещё и дополнительной благодарности.

"То, что он ищет "венгерскую страну как таковую', — это искусственно сконструированный пакет впечатлений, который туристы привязывают к ней кошельком", — подчёркивается в статье.

Что важно помнить?

Будапешт красив, в этом никто не сомневается. Но впечатление от поездки зависит от того, насколько осознанно ты выбираешь маршрут, заведения и подход.

Дешёвый фасад легко может оказаться ловушкой, и вместо "скрытой жемчужины" останется лишь привкус недоверия.

Уточнения

Будапе́шт (венг. Budapest ) — столица и крупнейший город Венгрии. Расположен в северной части страны по обоим берегам Дуная. Образован в 1873 году в результате слияния трёх городов: Буды, Пешта и Обуды.

