Идеальное майское приключение: где в Европе самое солнечное место

Сезон отпусков уже не за горами, и всё больше людей начинают присматриваться к солнечным направлениям для отдыха в начале лета. И хотя вариантов немало, есть одно место, которое в мае способно затмить всех.
По данным издания Express, лидером по количеству солнечных часов становится не Мальта и даже не Канары — а греческий остров Кос, который считается самым солнечным местом Европы в мае. Как утверждают эксперты из 101 Holidays, здесь можно наслаждаться солнцем до 11 часов в день!
«И не есть лучший выбор из Кос, самое солнечное место в Европе в это время, по словам специалистов путешествий 101 Holidays», — пишет Express.
Май — идеальное время для путешествия: ещё нет изнуряющей жары, но уже тепло и комфортно. Средняя дневная температура достигает 23°C, ночная — около 17°C, дожди почти исключены.
А море прогревается до 20°C — слегка прохладно для заплывов, но отлично подходит для прогулок вдоль берега и водных развлечений.
К тому же, в мае на острове уже открыты отели, таверны, магазины — всё работает, но без летнего ажиотажа и толп туристов.
Любителям пляжного отдыха подойдут Тигаки, Парадайз-Бич, Псалиди и Агиос Стефанос — широкие песчаные пляжи с прозрачной водой.
Хочется истории? Тогда обязательно к храму Асклепиона, замку Нератзия, Римскому Одеону и в Casa Romana. Не забудьте заглянуть под дерево Гиппократа — его символика добавит поездке особое очарование.
Для активных путешественников Кос станет настоящим открытием. В отличие от многих других греческих островов, он практически равнинный — идеален для прогулок и велопоездок. А для любителей экстрима — дайвинг, виндсёрфинг, парусный спорт и другие водные приключения.
«Местные жители говорят, что май на острове — самое красивое время года. Всё цветёт, дышится легко, а туристы ещё не заполонили улицы», — подчёркивает Express.
Кос (греч. Κως, др.-греч. Κῶς,) — остров в Эгейском море, принадлежит Греции. Административным центром острова и одноимённой общины является город Кос, название острова, возможно, происходит от краба, который в античные времена изображался на монетах в качестве эмблемы.
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