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Панорамы, которые стоят усилий: 7 незабываемых пешеходных маршрутов в Чехии

4:01
Туризм

Чешская природа невероятно разнообразна — от низменных лесов до горных хребтов. Именно поэтому здесь так много мест, где можно насладиться потрясающими панорамами.

Турист
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Турист

Наденьте удобную обувь, отправляйтесь в поход и получите в награду виды, которые останутся в памяти надолго. Вот семь лучших точек с невероятными видами, которые точно стоят усилий.

Дольни Моравы: Тропа в облаках

Уникальное сооружение возвышается над курортом Дольни Моравы в горах Крáлицкого Снежника. "Тропа в облаках" расположена на высоте более 1100 метров над уровнем моря, а её винтовая конструкция из дерева и металла позволяет буквально прогуляться среди облаков. Сам подъём несложный, но путь к началу тропы потребует усилий. С вершины открываются впечатляющие виды на Есенники, Крконоше и Орлицкие горы. Особую изюминку добавляет подвесной мост-сетка.

Орлицкие горы: Обзорная башня Велка Дештна

Это самая высокая точка Орлицких гор. Современная деревянная башня предлагает панораму Польши, Крконош и всей долины Подорлицка. Дойти до неё можно по нескольким туристическим маршрутам, самым популярным считается путь от парковки у мельницы Шерлишский млын. Путь занимает около полутора часов и ведет через живописную местность. Вход бесплатный, башня открыта круглый год.

Чешская Швейцария: Смотровая площадка Марии

Одна из самых фотогеничных точек национального парка Чешская Швейцария. Скала Марии возвышается над деревней Йетржиховице. Подъём довольно крутой, но награда — захватывающий вид на песчаниковые башни, ущелья и леса. По дороге можно посетить ещё две смотровые площадки — Вилеминину и Рудольфов камень. Идеальное место для романтиков и любителей природы.

Йизерские горы: Кралёвка

Популярная каменная башня недалеко от города Бедржихов. Удобна для семейных прогулок, включая туристов с детьми — путь к ней лёгкий и подходит даже для прогулки с коляской. С вершины открываются виды на Йизерские горы, Йештед, Крконоше, а в ясную погоду — и на польскую сторону. Поблизости находятся туристическая хижина, детская площадка и вольер с козами.

Шумава: Сватобор

Гора Сватобор рядом с городом Сушице предлагает не только обзорную башню с видом на Шумаву и, при хорошей погоде, Альпы, но и приятную пешую прогулку. Подъём занимает около полутора часов, но можно подъехать почти к самой вершине на машине. Рядом с башней есть ресторан — отличный бонус после прогулки.

Лабские песчаники: Дечинский Снежник

Самая высокая столовая гора в Чехии (723 м). На вершине — каменная обзорная башня 1864 года, откуда открываются панорамные виды на Чешский Среднегорский хребет, Крушные горы, Саксонскую Швейцарию и Крконоше. Добраться можно от деревень Йилове или Тиса. Природа по пути — отличное сопровождение как для пеших, так и для велопоходов.

Бескиды: Пустевны и Ражгошть

Классический маршрут по Моравским горам: от популярного курорта Пустевны до вершины Ражгошть. По дороге можно полюбоваться архитектурой Дущана Юрковича, деревянной часовней и статуей бога Радегаста. С вершины открывается вид на Бескиды, Малую Фатру, а в ясную погоду — и на Татры. Тропа хорошо обозначена и подходит даже новичкам. Зимой — отличные трассы для беговых лыж, летом — множество мест для перекуса и отдыха, пишет magazincestovatel.

Уточнения

Панорама — вид на местность с большой глубиной обозреваемого пространства и широким углом обзора.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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