Альтернативы известным курортам: откройте для себя 4 прибрежных городка Италии

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1:55
Туризм

Италия полна очаровательных прибрежных городков, о которых мало знают туристы. А значит — цены здесь значительно приятнее, чем в популярных локациях. Вот четыре таких скрытых жемчужин.

Девушки на улице
Фото: unsplash.com by Henrique Félix, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушки на улице

Вентимилья

Сразу после пересечения границы с Францией мы попадаем в этот уютный городок, где чувствуется атмосфера Лазурного берега — но без гламурных яхт и заоблачных цен. В старом районе Вентимилья Альта вы найдете извилистые мощеные улочки и дома в пастельных тонах. До пляжа всего 15 минут пешком, а его покрытие — смесь песка и мелкой гальки — ничуть не умаляет красоты места.

Барлета

На побережье Апулии раскинулся город с богатой историей. Здесь можно посетить прибрежный замок Барлета или полюбоваться Колоссом Барлетты — древней бронзовой статуей римского императора, возраст которой более 1400 лет. Пляжи города отличаются мелким белым песком и пальмами — настоящая идиллия для отдыха под солнцем.

Мета-ди-Сорренто

Этот небольшой городок находится совсем рядом с туристическим Сорренто, но значительно спокойнее и доступнее. Здесь те же живописные улочки, уютная гавань, чистые пляжи — и всё это без толп и завышенных цен. Отличное место для тех, кто хочет почувствовать дух Амальфийского побережья без суеты.

Бриндизи

Снова Апулия, но теперь вдали от переполненных Бари и Остуни. Бриндизи — это тишина, история и морская красота. В центре города сохранились руины времен Рима, а на побережье — чистые пляжи с прозрачной водой Адриатики. Местные рестораны, особенно у порта, радуют не только вкусами, но и вполне умеренными ценами, как отмечает Travel Off Path.

Уточнения

Апу́лия — область на юго-востоке Италии.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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