Кампос-ду-Жордан: почему его называют бразильской Швейцарией и чем он удивляет

4:18 Your browser does not support the audio element. Туризм

Кампос-ду-Жордан выделяется как место, сочетающее европейский шарм с традиционным бразильским гостеприимством. Расположенный в штате Сан-Паулу, этот город привлекает посетителей своим мягким климатом, уникальной архитектурой и впечатляющими природными пейзажами.

Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Городская среда

Известный как "Бразильская Швейцария", он завораживает как тех, кто ищет спокойствия, так и тех, кто ценит культуру и развлечения. С высоким уровнем жизни, он стал убежищем для тех, кто ищет умиротворение и контакт с природой.

Кампос-ду-Жордан предлагает более спокойную повседневную жизнь с приятными температурами круглый год. Чистый горный воздух и ландшафт с местной растительностью способствуют здоровой обстановке. Вдали от суеты больших городов, город обеспечивает покой и благополучие.

Городская инфраструктура является еще одной выдающейся чертой. Система здравоохранения и образования функционирует эффективно, обеспечивая комфорт жителям. Кроме того, здесь есть множество возможностей для активного времяпрепровождения на открытом воздухе: экологические тропы, ухоженные скверы и приглашающие парки.

Образование как инвестиция

Город делает ставку на образование молодежи. Как государственные, так и частные школы поддерживают высокий стандарт с акцентом на полноценное образование учащихся. От начального образования до высшего, внимание к качеству очевидно.

Технические и профессиональные курсы предлагаются в областях, соответствующих местной специфике, таких как туризм, гастрономия и искусства. Для тех, кто стремится к высшему образованию, доступ к учебным заведениям в близлежащих городах, таких как Сан-Жозе-дос-Кампус, облегчен.

Туристические достопримечательности, которые нельзя пропустить

Кампос-ду-Жордан привлекает посетителей круглый год, но именно зимой город приобретает особую атмосферу. Холодные и изящные пейзажи делают его еще более привлекательным. Вот некоторые из основных туристических мест.

Дворец Боа Виста: зимняя резиденция губернатора штата Сан-Паулу, здесь хранятся произведения искусства и старинная мебель. Построенный в 1960-х годах, открыт для посещения и предлагает панорамный вид на горы.

Хорто Флорестал: идеальное место для тех, кто хочет погрузиться в природу. Парк имеет тропы, пруды и типичную растительность Serra da Mantiqueira. Отлично подходит для прогулок, прокатных лодок и пикников.

Дуча де Прата: одно из самых популярных мест, здесь много маленьких водопадов и тропинок. Идеальное место для отдыха, фотографий и наслаждения природой.

Церковь Сан-Бенедиту: расположенная в центре города церковь отличается колониальной архитектурой и уютным интерьером. Это исторический и религиозный символ города.

Руа ду Лазер: гастрономический и коммерческий центр города. Зимой он превращается в оживленный центр с ресторанами и магазинами с типичными продуктами, такими как горячий шоколад и сырный хлеб.

Миранте до Белведере: место для наслаждения видом на горы. Идеально подходит для фотографий и размышлений о пейзаже, это одно из любимых мест среди туристов.

Традиции и хорошая кухня

Культурная жизнь Кампос-ду-Жордан также заслуживает внимания. Зимний фестиваль с классической музыкой превращает город в центр утонченной культуры. Оркестры и известные музыканты принимают участие в мероприятии, которое привлекает людей со всей страны и за рубежом.

В гастрономии города царит изыск. Рестораны подают традиционные блюда холодного климата, такие как фондю и форель. Ручные сыры и вкусности из Минас Жерайс также входят в меню. Домашние сладости и шоколадные изделия завершают кулинарный опыт.

Уточнения

Резиденция — место нахождения (проживания) высокопоставленного лица.



