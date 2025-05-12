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Сезон ненастий в Азии: Таиланд и Китай столкнулись со стихией – путешественникам советуют быть осторожными

2:02
Туризм

Сильные ливни обрушились на столицу Таиланда, вызвав масштабное наводнение в Бангкоке и окрестностях. Осадки в отдельных районах достигли 130 мм всего за шесть часов, что привело к блокировке автомобильных трасс, нарушению городского транспорта и перебоям в работе двух ключевых аэропортов — Суварнабхуми и Дон Муанг.

Последствия наводнения в городе
Фото: pixabay.com by Pixabay, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Последствия наводнения в городе

В период между 18:00 и 19:00 по местному времени не смогли приземлиться 12 рейсов. Самолёты были перенаправлены в аэропорт Утапао, расположенный в Паттайе. Кроме того, на вылетах возникли сбои в расписании, повлиявшие на внутренние и международные рейсы.

На улицах города коммунальные службы круглосуточно прочищали дренажные трубы и устанавливали мобильные насосы для откачки воды. Несмотря на усилия, в соцсетях распространяются кадры с подтопленными улицами, затопленными автомобилями и перебоями в электроснабжении в соседней Паттайе, где ветер срывал торговые палатки.

Погодный удар пришёлся на начало сезона дождей в Таиланде, который традиционно длится с мая по октябрь. В разных регионах — от Пхукета до Самуи — пик осадков приходится на разные месяцы, и туристам стоит учитывать эту особенность при планировании поездок.

На фоне непогоды туроператор "Русский Экспресс" провёл в апреле четвёртый "Умный выезд" для участников тревел-школы "Секвойя". Тур был посвящён теме искусственного интеллекта, став редкой позитивной новостью на фоне природных катастроф.

Тем временем, Китай столкнулся с собственной стихией: в Пекине бушевала песчаная буря. Порывы ветра до 148 км/ч парализовали движение поездов и стали причиной отмены около 700 авиарейсов. Азия вступает в сезон природных испытаний, и путешественникам стоит быть начеку.

Уточнения

Таила́нд  — государство в Юго-Восточной Азии, расположенное в юго-западной части полуострова Индокитай и в северной части полуострова Малакка. До 1939 года и в 1945—1949 годах страна была известна как Сиа́м.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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