Секретный код июля: избегайте этих дат, чтобы не переплачивать за авиабилеты

Если вы планируете летнее путешествие, есть три даты, которых стоит избегать, иначе билет на самолёт обойдётся вам гораздо дороже.
Стоимость поездки может быстро взлететь. Проживание, туристическая страховка, питание и, конечно же, билеты на самолёт также могут поглотить серьёзные суммы денег. Тем не менее есть определённые дни, которых следует избегать, когда речь идёт об авиабилетах — в частности, есть три даты, когда путешествие обходится дороже всего, пишет Express.
22, 23 и 29 июля — дни, когда цена на перелёты самая высокая. Джейми Фрейзер, эксперт по путешествиям в Wild Packs, объяснил, что эти даты связаны со школьными каникулами.
"Родители могут путешествовать со своими детьми только в этот относительно короткий период времени, и авиакомпании это прекрасно знают, поэтому значительно повышают цены в эти пиковые дни", — сказал Фрейзер.
Также он посоветовал не летать в выходные. В будние дни цены на билеты значительно дешевеют.
Путеше́ствие — передвижение по какой-либо территории или акватории с целью их изучения, а также с общеобразовательными, познавательными, спортивными и другими целями.
Машины с двигателем PureTech массово вылетают с вторички: дилеры отказываются их принимать даже бесплатно. Но у этой катастрофы есть и обратная сторона.