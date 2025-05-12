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Этот пляж — чемпион 2025: что делает Лакано лучшим во Франции — узнайте прямо сейчас!

2:00
Туризм

В то время как некоторые люди всё ещё не определились с местом, которое они выберут для своего летнего отдыха, они вполне могут соблазниться недавно обнародованным рейтингом. Ассоциация Eau & Rivières de Bretagne присвоила южному пляжу Лакано звание лучшего пляжа Франции 2025 года.

Пляж Лакано
Фото: commons.wikimedia.org by Azotte, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Пляж Лакано

Пляж Лакано назван лучшим местом для купания

Также называемый Беличьим, южный пляж в Жиронде получил высший балл 100/100. Его песчаный участок и волны, популярные среди сёрферов, — не единственные элементы, которые позволили ему удостоиться такой чести.

Этот титул, присвоенный ассоциацией, которая опиралась на данные Европейского агентства по окружающей среде, отдаёт дань уважения экологическим обязательствам Лакано.

В то время как качество воды на многих французских пляжах продолжает ухудшаться, 26 контролируемых зон для купания муниципалитета никогда не закрывались в 2024 году из-за загрязнения.

"Этот подвиг стал возможным благодаря тщательному контролю, постоянной бдительности и коллективной заботе об окружающей среде", — говорится в пресс-релизе сообщества Médoc Atlantique.

С апреля по октябрь тишину и покой отдыхающих также обеспечивают 190 спасателей.

Сокровище Жиронды на лоне природы

Беличий пляж — это настоящий рай, где Атлантический океан простирается настолько далеко, насколько хватает глаз, а природа — королева. Многие сёрферы покоряют волны, а для посетителей оборудована зона для купания.

Природное окружение этого пляжа сохраняется благодаря установке автостоянки на определённом расстоянии от пляжа. Таким образом этот район располагает к спокойствию и является тихой гаванью для тех, кто ищет покоя на морском побережье.

Уточнения

Фра́нция (фр. France, МФА: ), официальное название — Францу́зская Респу́блика (фр. République française, МФА: ) — трансконтинентальное государство, включающее основную территорию в Западной Европе и ряд заморских регионов и территорий в разных частях света.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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