Турецкая рулетка: акулы и хаос в аэропортах изгадят отпуск – стоит ли быть в центре кошмара

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1:58
Туризм

Инцидент на пляже Коньяалты в Турции вызвал панику среди туристов — у берега заметили акулу. Отдыхающие мгновенно покинули воду, оставив вещи и пляжный инвентарь. Видео с места происшествия стремительно разошлось по соцсетям, усилив тревожные настроения среди курортников.

Акула
Фото: flickr.com by Steve Garner, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Акула

Подобные случаи стали происходить всё чаще. Только за последний месяц в Турции зафиксировано девять появлений акул у берегов, преимущественно в районах Датче и Мармарис.

Зоологи связывают это с ростом температуры воды и глобальными климатическими изменениями. Тёплые течения сближают акул с береговой линией, где обычно купаются туристы.

Ситуация вызывает обеспокоенность не только у отдыхающих, но и у специалистов в сфере туризма. После трагического случая с акулой в Израиле усилились опасения за безопасность на курортах Средиземного моря.

Эксперты предупреждают: репутация Турции как одного из самых популярных и безопасных направлений может пострадать.

Туристам рекомендуют соблюдать меры предосторожности: не купаться в одиночку, избегать глубоких заплывов, не плавать в мутной воде и при малейших подозрениях сообщать спасателям.

Дополнительную тревогу вызывают сбои в авиаперевозках. Российские туристы столкнулись с массовыми отменами и задержками рейсов. Turkish Airlines аннулировала 16 рейсов из Анталии в Москву и Санкт-Петербург.

Pegasus Airlines отменила четыре рейса из Внуково и семь — из Петербурга. Причины сбоев варьируются от технических до операционных, но создают дополнительный стресс у отдыхающих.

На фоне усиливающихся климатических рисков и нестабильности транспортных сообщений, летний сезон в Турции проходит под знаком непредсказуемости.

Уточнения

Коньяалты (тур. Konyaaltı) — район, расположенный в провинции Анталья, Турция. 

Pegasus Airlines (тур. Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.) — турецкая бюджетная авиакомпания, базирующаяся в районе Халкалы (Кючюкчекмедже, Стамбул). 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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