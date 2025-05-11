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Россия – Вьетнам: новый поворот в туризме – без виз и границ

2:15
Туризм

Минэкономразвития России работает над запуском безвизового режима для групповых туристических поездок между РФ и Вьетнамом. Подготовлен проект соглашения, который сейчас проходит межведомственное согласование.

Нянчанг
Фото: commons.wikimedia.org by Bùi Thụy Đào Nguyên, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Нянчанг

Подписание документа ожидается до конца 2025 года, сообщает ТАСС со слов министра экономического развития России Максима Решетникова. Инициатива основана на предложении Вьетнама, сделанном в декабре 2024 года, о заключении межправительственного соглашения.

Сотрудничество между двумя странами активно развивается: министр экономического развития Максим Решетников и министр культуры, спорта и туризма Вьетнама Нгуен Ван Хунг подписали меморандум о туристическом партнёрстве до 2030 года. Документ предполагает подготовку кадров, обмен статистикой и совместное продвижение туризма.

Результаты уже ощутимы. В 2023 году общий турпоток между странами превысил 250 тыс. человек. В 2024 году количество поездок россиян во Вьетнам выросло на 84% и достигло 230 тыс. поездок, а въездной туризм из Вьетнама в РФ увеличился на 30% — до 26 тыс. человек.

Одним из драйверов роста стали прямые регулярные авиарейсы. Российские авиакомпании уже летают из Москвы в Хошимин, Нячанг, Ханой и Камрань. С 8 мая 2025 года вьетнамские авиалинии планируют возобновить маршрут Москва — Ханой.

Условия для туристов также упростились. Россияне могут находиться во Вьетнаме без виз до 45 дней. Для граждан Вьетнама действует электронная виза в Россию на срок до 30 дней. С августа 2023 года ею воспользовались уже около 6 тыс. человек.

Планируемое соглашение о безвизовом групповом туризме усилит взаимный интерес и ещё больше упростит путешествия между двумя странами.

Уточнения

Вьетна́м (вьет. Việt Nam), полная официальная форма — Социалисти́ческая Респу́блика Вьетна́м (СРВ) — государство в Юго-Восточной Азии на полуострове Индокитай.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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