Россия – Вьетнам: новый поворот в туризме – без виз и границ

Минэкономразвития России работает над запуском безвизового режима для групповых туристических поездок между РФ и Вьетнамом. Подготовлен проект соглашения, который сейчас проходит межведомственное согласование.
Подписание документа ожидается до конца 2025 года, сообщает ТАСС со слов министра экономического развития России Максима Решетникова. Инициатива основана на предложении Вьетнама, сделанном в декабре 2024 года, о заключении межправительственного соглашения.
Сотрудничество между двумя странами активно развивается: министр экономического развития Максим Решетников и министр культуры, спорта и туризма Вьетнама Нгуен Ван Хунг подписали меморандум о туристическом партнёрстве до 2030 года. Документ предполагает подготовку кадров, обмен статистикой и совместное продвижение туризма.
Результаты уже ощутимы. В 2023 году общий турпоток между странами превысил 250 тыс. человек. В 2024 году количество поездок россиян во Вьетнам выросло на 84% и достигло 230 тыс. поездок, а въездной туризм из Вьетнама в РФ увеличился на 30% — до 26 тыс. человек.
Одним из драйверов роста стали прямые регулярные авиарейсы. Российские авиакомпании уже летают из Москвы в Хошимин, Нячанг, Ханой и Камрань. С 8 мая 2025 года вьетнамские авиалинии планируют возобновить маршрут Москва — Ханой.
Условия для туристов также упростились. Россияне могут находиться во Вьетнаме без виз до 45 дней. Для граждан Вьетнама действует электронная виза в Россию на срок до 30 дней. С августа 2023 года ею воспользовались уже около 6 тыс. человек.
Планируемое соглашение о безвизовом групповом туризме усилит взаимный интерес и ещё больше упростит путешествия между двумя странами.
Вьетна́м (вьет. Việt Nam), полная официальная форма — Социалисти́ческая Респу́блика Вьетна́м (СРВ) — государство в Юго-Восточной Азии на полуострове Индокитай.
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