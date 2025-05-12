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Болгария ждёт: новая экотропа обещает незабываемые впечатления — раскройте тайны древности

1:16
Туризм

Сотрудники муниципальной администрации в болгарском селе Ветрино одними из первых опробовали новую экотропу над деревней Невша. В первые солнечные дни мая мэр Димитар Димитров повёл свою команду по 10-километровому маршруту.

Экотропа
Фото: unsplash.com by Nicolas Cool, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Экотропа

Маршрут доходит до уникальных природных достопримечательностей и раскрывает многочисленные доисторические артефакты в этом районе. Проект включает в себя экотропу и туристический информационный центр в Невше.

Маршрут ведёт по равнине в земле посёлка. Скальные образования Голямото и Малко Було расположены в каньоне реки Провадийски выше станции Невша. Вдоль маршрутов установлены перила, указательные и информационные щиты и элементы для отдыха — беседки, мангалы, столы и скамейки.

Экотропа проходит по заповедной территории "Большое и Малко Було", а пейзажи, которые здесь можно увидеть, невозможно описать словами.

Статус охраняемой территории направлен на сохранение характерного ландшафта, включая известняковые скальные образования и остатки древнего скального монастыря, а также на сохранение мест обитания охраняемых и приоритетных растений и животных.

Уточнения

Болга́рия (болг. България [bɤɫˈgarijɐ]), официально — Респу́блика Болга́рия (болг. Република България [rɛˈpublʲikə bɤɫˈgarijɐ]) — государство в Юго-Восточной Европе, в восточной части Балканского полуострова, занимает 22 % его площади.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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