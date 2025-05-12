Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Петр I: великая история страны и личная трагедия последнего русского царя в постановке Юрия Грымова
Одна банка тунца и 15 минут — закуска, которая удивит гостей
Уклад отшельников: как выживают люди на самом изолированном острове на планете?
Грибы без леса: как на даче вырастить настоящие белые
Лимонная кислота против старого антифриза: народный способ работает
Хищник не прощает паники: как остаться человеком, когда встречаешь дикого зверя
Ваша покупка может оставить токсичный след — буквально
США и Китай договорились о сокращении дефицита: что изменится в мировой экономике?
Покупки до начала ремонта обернутся головной болью — как избежать

Жерикоакора манит звёзд: почему этот пляж в Бразилии стал Меккой для богатых и знаменитых?

3:00
Туризм

Бразилия остаётся одним из самых популярных туристических направлений в мире, и здесь нет недостатка в невероятных пляжах для посещения. Среди такого количества вариантов некоторые привлекают внимание не только своей красотой, но и дороговизной. Так обстоит дело со знаменитым пляжем Жерикоакоара в штате Сеара.

Жерикоакора
Фото: commons.wikimedia.org by Jorge Brazilian, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Жерикоакора

Пляж, ласково называемый "Джери", известен своими потрясающими пейзажами и спокойной атмосферой. В последние годы он стал одним из самых дорогих пляжей в стране благодаря развитой инфраструктуре, ориентированной на туризм высокого класса.

Благодаря роскошным номерам, известным ресторанам и эксклюзивным впечатлениям стоимость нескольких дней пребывания там не самая низкая, поэтому очень часто место назначения выбирают известные люди. Здесь уже отдохнули такие знаменитости, как Виндерссон Нуньес, Йонас Сульцбах, Мари Гонсалес, Кайо Кастро, Рейнальдо Джанеккини и многие другие.

Что делает Джери таким особенным?

Джери окружён дюнами с белым песком, кристально чистой водой и постоянными ветрами, что идеально подходит для таких видов спорта, как кайтсёрфинг и виндсёрфинг. Одним из самых ожидаемых моментов для тех, кто посещает регион, является закат в Дюна-ду-Пор-ду-Сол.

Хостинг также является изюминкой. От очаровательных гостиниц до высококлассных курортов — все варианты выдержаны в деревенском стиле, который соответствует местному климату. Гастрономия не отстаёт: есть рестораны, где подают от типичных блюд до интернациональной кухни, всегда из свежих и качественных продуктов.

Сколько стоит посещение Жерикоакоары?

В 2025 году посещение Джери требует финансового планирования. Суточные тарифы в роскошных отелях и гостиницах могут превышать сотни реалов за ночь. Питание вне дома также ложится бременем на бюджет, особенно в самых модных ресторанах деревни.

Ещё один важный момент — доступ. Чтобы добраться до Жерикоакоары, нужно долететь до аэропорта Жерикоакоара с последующим трансфером на 4x4 автомобилях до деревни. Этот транспорт хоть и комфортабельный, но имеет немалую дополнительную стоимость.

Несмотря на высокую стоимость, многие считают, что она стоит каждой копейки. Природная красота, расслабляющий климат и возможность получить уникальные впечатления делают Жерикоакоару незабываемым местом.

Для тех, кто хочет сэкономить, совет — планировать поездку заранее и учитывать низкий сезон, когда цены обычно ниже. Как бы то ни было, Жерикоакоара продолжает очаровывать посетителей своим райским видом и гостеприимной энергией.

Уточнения

Брази́лия (порт. Brasil МФА: ), официально — Федерати́вная Респу́блика Брази́лия или Федерати́вная Респу́блика Брази́лии (порт. República Federativa do Brasil МФА: ) — суверенное государство в Южной Америке.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Купил и забыл, где сервис: эти кроссоверы не ломаются годами
Авто
Купил и забыл, где сервис: эти кроссоверы не ломаются годами Аудио 
За пределами таблицы Менделеева: учёные открыли дверь в бесконечную химию
Наука и техника
За пределами таблицы Менделеева: учёные открыли дверь в бесконечную химию Аудио 
Пора прощаться с вредной микроволновкой: замените её этим прибором
Недвижимость
Пора прощаться с вредной микроволновкой: замените её этим прибором Аудио 
Популярное
Россиян ждёт новая беда: личные машины начнут массово изымать, разбираемся в причинах

Всё чаще россияне берут кредиты под залог авто — и всё чаще теряют свои машины. Почему микрозаймы стали ловушкой.

Россиян ждёт новая беда: личные машины начнут массово изымать, разбираемся в причинах
Купил и забыл, где сервис: эти кроссоверы не ломаются годами
Купил и забыл, где сервис: эти кроссоверы не ломаются годами
Компьютер, который нарушает законы физики: миру стала доступна телепортация за секунду
Что говорит о вас привычка убираться во время готовки? Больше, чем вы думаете
Вакцина для старших под вопросом: почему власти приостановили использование нового препарата против чикунгуньи? Игорь Буккер Электричка ЭР2. Легенда пригородных перевозок СССР Дмитрий Плотников
Пора прощаться с вредной микроволновкой: замените её этим прибором
Водная бездна: НАСА годами молчало об этой проблеме — мир уйдет под воду
Корейский ответ Range Rover: стильный внедорожник по цене седана
Корейский ответ Range Rover: стильный внедорожник по цене седана
Последние материалы
Одна банка тунца и 15 минут — закуска, которая удивит гостей
Уклад отшельников: как выживают люди на самом изолированном острове на планете?
Грибы без леса: как на даче вырастить настоящие белые
Лимонная кислота против старого антифриза: народный способ работает
Хищник не прощает паники: как остаться человеком, когда встречаешь дикого зверя
Ваша покупка может оставить токсичный след — буквально
США и Китай договорились о сокращении дефицита: что изменится в мировой экономике?
Покупки до начала ремонта обернутся головной болью — как избежать
Женщины страдают от тяжёлой болезни чаще мужчин — даже если никогда не курили
Кофе допил — грядку накормил: зачем гущу рассыпать на даче
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.