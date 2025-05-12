Жерикоакора манит звёзд: почему этот пляж в Бразилии стал Меккой для богатых и знаменитых?

3:00 Your browser does not support the audio element. Туризм

Бразилия остаётся одним из самых популярных туристических направлений в мире, и здесь нет недостатка в невероятных пляжах для посещения. Среди такого количества вариантов некоторые привлекают внимание не только своей красотой, но и дороговизной. Так обстоит дело со знаменитым пляжем Жерикоакоара в штате Сеара.

Фото: commons.wikimedia.org by Jorge Brazilian, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Жерикоакора

Пляж, ласково называемый "Джери", известен своими потрясающими пейзажами и спокойной атмосферой. В последние годы он стал одним из самых дорогих пляжей в стране благодаря развитой инфраструктуре, ориентированной на туризм высокого класса.

Благодаря роскошным номерам, известным ресторанам и эксклюзивным впечатлениям стоимость нескольких дней пребывания там не самая низкая, поэтому очень часто место назначения выбирают известные люди. Здесь уже отдохнули такие знаменитости, как Виндерссон Нуньес, Йонас Сульцбах, Мари Гонсалес, Кайо Кастро, Рейнальдо Джанеккини и многие другие.

Что делает Джери таким особенным?

Джери окружён дюнами с белым песком, кристально чистой водой и постоянными ветрами, что идеально подходит для таких видов спорта, как кайтсёрфинг и виндсёрфинг. Одним из самых ожидаемых моментов для тех, кто посещает регион, является закат в Дюна-ду-Пор-ду-Сол.

Хостинг также является изюминкой. От очаровательных гостиниц до высококлассных курортов — все варианты выдержаны в деревенском стиле, который соответствует местному климату. Гастрономия не отстаёт: есть рестораны, где подают от типичных блюд до интернациональной кухни, всегда из свежих и качественных продуктов.

Сколько стоит посещение Жерикоакоары?

В 2025 году посещение Джери требует финансового планирования. Суточные тарифы в роскошных отелях и гостиницах могут превышать сотни реалов за ночь. Питание вне дома также ложится бременем на бюджет, особенно в самых модных ресторанах деревни.

Ещё один важный момент — доступ. Чтобы добраться до Жерикоакоары, нужно долететь до аэропорта Жерикоакоара с последующим трансфером на 4x4 автомобилях до деревни. Этот транспорт хоть и комфортабельный, но имеет немалую дополнительную стоимость.

Несмотря на высокую стоимость, многие считают, что она стоит каждой копейки. Природная красота, расслабляющий климат и возможность получить уникальные впечатления делают Жерикоакоару незабываемым местом.

Для тех, кто хочет сэкономить, совет — планировать поездку заранее и учитывать низкий сезон, когда цены обычно ниже. Как бы то ни было, Жерикоакоара продолжает очаровывать посетителей своим райским видом и гостеприимной энергией.

Уточнения

Брази́лия (порт. Brasil МФА: ), официально — Федерати́вная Респу́блика Брази́лия или Федерати́вная Респу́блика Брази́лии (порт. República Federativa do Brasil МФА: ) — суверенное государство в Южной Америке.

