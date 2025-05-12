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Десятка городов, где лето станет незабываемым приключением

2:00
Туризм

Миннесота летом — это не только озёра и леса, но и удивительные города, каждый из которых предлагает свой особый ритм, атмосферу и приключения. Вот 10 лучших направлений на лето 2025 года.

станция Гранд-Марэ, штат Миннесота
Фото: commons.wikimedia by Wpwatchdog, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
станция Гранд-Марэ, штат Миннесота

Гранд-Марэ — признан одним из самых крутых маленьких городков Америки. Здесь вас ждут живописные тропы на побережье Норт-Шор, природный центр Чик-Ваук, вершина Игл-Маунтин и ресторан Angry Trout Café с видом на озеро.

Ред-Уинг порадует отдыхом на берегу Миссисипи, прогулками по Мемориальному парку, игрой в диск-гольф и шикарным видом из исторического отеля St. James.

Эксельсиор — это чарующее место на берегу Нижнего озера. Здесь — уютный отель Excelsior, пляжи, теннисные корты и Музей трамвая Миннесоты, в котором почувствуете дух прошлого.

Гранд-Рапидс предлагает пешие и велопрогулки по Чиппевскому национальному лесу, гольф на поле Pokegama и отдых в отеле Gilbert Mansion с домашним завтраком.

Или (Ely) — находка для любителей природы. Исследуйте тропы Трезона и Блэкстоун, а вечером отдохните в одном из местных пабов.

Линдстром славится фестивалем «Дни Карла Оскара», дорогами с пэчворком вдоль шоссе №8 и Аллемансретт-парком.

Лэйнсборо порадует вас завтраком в отеле Scandinavian Inn, театром Содружества и потрясающим видом с Черч-Хилл.

Кросби — это живая музыка, Музей депо Су-Лайн и природная зона отдыха Куюна Кантри Стейт.

Нортфилд привлекает ботаническими садами Cowling и Silkey Gardens, а также ярмаркой Riverwalk Market.

Нью Ульм дарит атмосферу Баварии с фестивалем Bavarian Blast, музеем округа Браун и рестораном Kaiserhoff.

Уточнения

Миннесо́та (англ. Minnesota) — штат на Среднем Западе США. В штате проживает 5 709 752 человек (2020, 22-е место в США), главным образом немецкого (37,3 %), норвежского (17,0 %), ирландского (12,2 %) и шведского (10,0 %) происхождения. 

Ред-Уинг (англ   lang="en">Red Wing) — город в округе Гудхью, штат Миннесота, США.

Гранд-Ра́пидс (англ. Grand Rapids) — город на севере США в штате Мичиган, является вторым по величине городом в Мичигане (после Детройта) и первым по величине в западной части штата.

Нортфилд (англ   lang="en">Northfield) — город в округах Райс и Дакота, штат Миннесота, США.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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