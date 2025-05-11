Кипарисси: греческий секрет, который вы не найдете в путеводителях – почему туристы не знают об этом месте

На восточном побережье Пелопоннеса, вдали от шумных туристических маршрутов, скрывается древняя деревня Кипарисси. Это место словно забыто временем: уединённое, аутентичное и удивительно живописное.

Фото: commons.wikimedia by Ioannidis Alexandros/Aioangr at Greek Wikipedia, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ церковь Святого Георгия в Кипарисси, Греция

Добраться сюда можно из Спарты за два часа по извилистой дороге, наградой за трудность пути становятся кристальные воды и тишина, нарушаемая лишь криками чаек.

Деревня делится на три части — Фонтан, Пляж и Мегаполис. Несмотря на ироничные названия, всё здесь скромно и уютно. Её история насчитывает почти тысячу лет, а до 1970-х годов она оставалась отрезанной от остальной Лаконии.

Эта изоляция сохранила уникальную атмосферу: узкие улицы, белые стены домов, покрытые виноградной лозой дворики, и доброжелательные жители создают ощущение, что время здесь остановилось.

Кипарисси привлекает внимание кинематографистов — именно здесь снимается сериал "Вардианос в Спорке". В окрестностях можно совершить прогулку к древнему святилищу Асклепиона Кифантес и старинной часовне Святого Георгия.

Любителей моря ждут пляжи посёлка Паралия — два галечных залива с лазурной водой. Рядом расположен пляж Агия Кириаки, известный своим морским дном. В 20 км — знаменитый Фокиану, который часто сравнивают с карибскими пейзажами. Для исследователей — десятки бухт, доступных только на катере.

Здесь же можно насладиться аутентичной греческой кухней. В кафе "Мариселла" и "Моло" подают кофе у моря, а "Каменный Камари" приглашает во внутренний дворик с ароматами трав. В ресторанах "Парусный спорт", "Каво Кортиа" и "Камарес" подают свежую рыбу, мясо и традиционные блюда: гогес, пасту Лаконии, кальцунию и многое другое.

Кипарисси — место, где Греция открывается с другой стороны: не туристической, а настоящей, с ароматом сосен, вкусом свежей рыбы и шёпотом древности.

Уточнения

Лако́ния (греч. Λακωνία) — ном в Греции, в южной части Пелопоннеса.



Пелопонне́с (греч. Πελοπόννησος, Пелопонисос; средневековое название — Морея) — полуостров в Греции, южная часть Балканского полуострова, соединяющаяся с ним Коринфским перешейком.

