Абу-Даби против США: где Диснейленд обойдётся дешевле? Раскрываем карты!

1:34 Your browser does not support the audio element. Туризм

Может ли поездка в Диснейленд в Абу-Даби быть более дешёвой по сравнению с американским эквивалентом?

Фото: flickr.com by Jennifer Lynn, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Диснейленд

Путешественники могут думать о ближневосточном направлении как о месте безудержной роскоши, изобилующем ресторанами, отмеченными звёздами Мишлен, и отелями, цены на которые могут достигать 1 миллиона долларов в неделю.

Но в связи с открытием тематического парка в Абу-Даби эксперты по путешествиям говорят, что столица Объединённых Арабских Эмиратов не так уж и дорога, если смотреть на неё шире, и что билет в Диснейленд там может быть конкурентоспособным.

Это особенно верно, если учесть, что другие парки Диснея за пределами США дешевле — в некоторых случаях намного дешевле, — чем во Флориде и Калифорнии, где стоимость посещения значительно выросла за последние годы. Одно недавнее исследование показало, что однодневные билеты в парках Диснея в США сейчас стоят от 100 до 200 долларов, в то время как в парках Диснея во Франции и Японии они могут стоить всего 60 долларов.

Эксперты не думают, что парк в Абу-Даби будет таким же дешёвым, как некоторые другие диснеевские локации за пределами США, но они также говорят, что он не обязательно будет дороже, чем американские. А если учесть многодневные абонементы в парк и другие расходы на поездку, такие как проживание в отеле, они предполагают, что весь отпуск может быть разумным по сравнению с поездкой в Диснейленд в Калифорнии или во Флориде.

Уточнения

А́бу-Да́би вариант ударения Абу́-Да́би, также — А́бу-За́би (араб. أَبو ظَبِي‎ [ɐˈbuˈðˤɑbi]) — столица Объединённых Арабских Эмиратов и эмирата Абу-Даби.

