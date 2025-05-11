Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Идеальный перекус за 35 минут: гранола, от которой невозможно оторваться – готовим дома
Настоящие лайфхаки для пышного цветения кактусов в домашних условиях
Кофеин сжигает жир — но заодно может стереть сигналы опасной болезни
Что на самом деле означает надпись безопасно для микроволновки — вас это не порадует
Samsung призывает к шести рабочим дням: продолжение гонки за трудовые рекорды
Плюнул через плечо и завёл мотор: дорожные приметы, в которые верят даже скептики
Полжизни всё делали не так: Кудрявцева поделилась лайфхаками по стирке
Роботы станут мягкими, а раны — заживут мгновенно: ученые совершили невозможное
Секрет плоского живота: как перезагрузить гормоны и убрать стресс — советы диетолога

Врата ада в Чехии существуют: три замка, которые заставят вас поверить в мистику

1:47
Туризм

Кокоржинско-Маховский край — живописный регион на севере Чехии, известный своими густыми лесами, романтическими замками и озером Мача.

Замок Бездзез — вид с Малого Бездзеза, Чехия
Фото: commons.wikimedia by Petr1888, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Замок Бездзез — вид с Малого Бездзеза, Чехия

Ещё с XIX века эти места привлекали поэтов, путешественников и любителей природы. Здесь особенно комфортно для пеших прогулок, экскурсионных маршрутов и уединённых походов.

Пейзаж региона уникален: скальные массивы из песчаника чередуются с болотистыми участками и холмами, на которых возвышаются древние крепости.

Одной из природных достопримечательностей считается Кокоржинская горная формация, а в долине у села Мшено можно исследовать пещеры и искусственные тоннели, в том числе просторную Клемперку.

Любителям истории стоит посетить:

Кокоржин — романтичный замок XIV века, восстановленный в 1919 году;

Хауска — мрачный и загадочный замок XIII века с легендами о "вратах в ад";

Бездез — величественная готическая крепость с видом на озеро Мача.

Озеро Мача — на самом деле старинный пруд, созданный по приказу императора Карла IV — стало популярным курортом благодаря поэту Карелу Гинеку Махе, который увековечил его в литературе. Именно в его честь водоём получил своё нынешнее название.

Район славится туристическими маршрутами. Среди них — Путь Маха, который знакомит с природными и историческими памятниками края, а также маршруты через Кокоржинский дол, Кочичину и Мшено. Каждый из них предлагает уникальные виды, старинные постройки и атмосферу легенд, погружающих в дух чешского Средневековья.

Уточнения

Кокоржин (чеш. Hrad Kokořín) — замок, расположенный в 14 километрах к северо-востоку от города Мельник (Чехия). Был построен в первой половине XIV века, затем в значительной степени разрушен во время Гуситских войн и долгое время лежал в развалинах. Отстроен заново в 1911—1918 годах.

Бездез (чеш. Bezděz) — готический замок с 40 метровой Большой башней, расположенный на 20 километров юго-восточнее чешского города Ческа-Липа.

Ка́рел Ги́нек Ма́ха (чеш. Karel Hynek Mácha) (16 ноября, 1810, Прага — 5 ноября, 1836, Литомержице), чешский поэт-романтик, писатель, основоположник чешского романтизма.

Карл IV Люксембургский (нем  Karl IV, чеш. Karel IV; 14 мая 1316, Прага — 29 ноября 1378, Прага) — король Германии с 11 июля 1346 года, король Чехии с 26 августа 1346 года (под именем Карел I, коронован 2 сентября 1347 года), император Священной Римской империи с 5 апреля 1355 года.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Сейчас читают
Лазарев обратился к Кудрявцевой: ты мне давно не близкий человек
Шоу-бизнес
Лазарев обратился к Кудрявцевой: ты мне давно не близкий человек Аудио 
Ужасная пошлость: Ширвиндт раскритиковал патриотический клип певицы Валерии
Шоу-бизнес
Ужасная пошлость: Ширвиндт раскритиковал патриотический клип певицы Валерии Аудио 
Рай только для немцев: чешские туристы испытали унижение на хорватском побережье — история из первых уст
Туризм
Рай только для немцев: чешские туристы испытали унижение на хорватском побережье — история из первых уст Аудио 
Популярное
Думали, хлопок — лучший для жары? Вот четыре ткани, которые работают гораздо эффективнее

Какие ткани действительно спасают от жары? Неочевидные советы, которые помогут выбрать идеальную одежду на лето.

Думали, хлопок — лучший для жары? Вот четыре ткани, которые работают гораздо эффективнее
Заплатил 200 долларов за песню и отказался её петь: музыкант Антон Беляев раскрыл правду о работе с Николаем Басковым
Заплатил 200 долларов за песню и отказался её петь: музыкант Антон Беляев раскрыл правду о работе с Николаем Басковым
Если кот спит на вас — это не прихоть — он передаёт важный сигнал
Никогда не выбрасывайте старую тёрку — дизайнеры показали, как она может украсить ваш дом
Перемирие как ловушка: коалиция желающих нацелена не на мир, а на капитуляцию России Дмитрий Плотников Первый провал, первый урок: как Мерц начал правление с удара по своему авторитету Игорь Буккер
Кошка считает вас кошкой — вот 6 причин, почему это не шутка
Забудь про BB-крем: вот как в Корее добиваются эффекта идеальной кожи без макияжа
Солнечные панели между рельсами: как Швейцария меняет правила игры
Солнечные панели между рельсами: как Швейцария меняет правила игры
Последние материалы
Samsung призывает к шести рабочим дням: продолжение гонки за трудовые рекорды
Плюнул через плечо и завёл мотор: дорожные приметы, в которые верят даже скептики
Полжизни всё делали не так: Кудрявцева поделилась лайфхаками по стирке
Роботы станут мягкими, а раны — заживут мгновенно: ученые совершили невозможное
Секрет плоского живота: как перезагрузить гормоны и убрать стресс — советы диетолога
Крылья есть, а в небо — не хочется: почему городские утки превращаются в водоплавающих кур
Собчак высмеяла нестыковки в сюжете сериала Аутсорс с Янковским в главной роли
Глаза, как ледяные озёра, а ночью — полный провал: за что природа наказала голубоглазых кошек
Веганский шедевр: секретный ингредиент превращает пасту из цуккини в объедение
Как всё начиналось: такси как элитный советский транспорт
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.