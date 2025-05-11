Врата ада в Чехии существуют: три замка, которые заставят вас поверить в мистику

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Кокоржинско-Маховский край — живописный регион на севере Чехии, известный своими густыми лесами, романтическими замками и озером Мача.

Фото: commons.wikimedia by Petr1888, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Замок Бездзез — вид с Малого Бездзеза, Чехия

Ещё с XIX века эти места привлекали поэтов, путешественников и любителей природы. Здесь особенно комфортно для пеших прогулок, экскурсионных маршрутов и уединённых походов.

Пейзаж региона уникален: скальные массивы из песчаника чередуются с болотистыми участками и холмами, на которых возвышаются древние крепости.

Одной из природных достопримечательностей считается Кокоржинская горная формация, а в долине у села Мшено можно исследовать пещеры и искусственные тоннели, в том числе просторную Клемперку.

Любителям истории стоит посетить:

Кокоржин — романтичный замок XIV века, восстановленный в 1919 году;

Хауска — мрачный и загадочный замок XIII века с легендами о "вратах в ад";

Бездез — величественная готическая крепость с видом на озеро Мача.

Озеро Мача — на самом деле старинный пруд, созданный по приказу императора Карла IV — стало популярным курортом благодаря поэту Карелу Гинеку Махе, который увековечил его в литературе. Именно в его честь водоём получил своё нынешнее название.

Район славится туристическими маршрутами. Среди них — Путь Маха, который знакомит с природными и историческими памятниками края, а также маршруты через Кокоржинский дол, Кочичину и Мшено. Каждый из них предлагает уникальные виды, старинные постройки и атмосферу легенд, погружающих в дух чешского Средневековья.

Уточнения

Кокоржин (чеш. Hrad Kokořín) — замок, расположенный в 14 километрах к северо-востоку от города Мельник (Чехия). Был построен в первой половине XIV века, затем в значительной степени разрушен во время Гуситских войн и долгое время лежал в развалинах. Отстроен заново в 1911—1918 годах.



Бездез (чеш. Bezděz) — готический замок с 40 метровой Большой башней, расположенный на 20 километров юго-восточнее чешского города Ческа-Липа.



Ка́рел Ги́нек Ма́ха (чеш. Karel Hynek Mácha) (16 ноября, 1810, Прага — 5 ноября, 1836, Литомержице), чешский поэт-романтик, писатель, основоположник чешского романтизма.



Карл IV Люксембургский (нем Karl IV, чеш. Karel IV; 14 мая 1316, Прага — 29 ноября 1378, Прага) — король Германии с 11 июля 1346 года, король Чехии с 26 августа 1346 года (под именем Карел I, коронован 2 сентября 1347 года), император Священной Римской империи с 5 апреля 1355 года.

