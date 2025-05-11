Хочешь путешествовать, но нет денег? Вот как решить проблему

2:55 Your browser does not support the audio element. Туризм

Планируете путешествие, но бюджет подводит? Есть выход: вы можете не просто отправиться за границу, но и жить там бесплатно! Есть онлайн-сервисы, где жилье дают за общение, помощь по дому или даже просто за то, что вы поливаете цветы. Осталось лишь выбрать подходящий способ — и узнать все тонкости.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Вид сзади на мужчину в шапке

Каучсерфинг: ночь в гостях — истории на всю жизнь

На Couchsurfing более 14 миллионов пользователей, готовых приютить вас бесплатно. Зарегистрируйтесь, расскажите, чем можете быть полезны (например, приготовить борщ или сыграть на гитаре), — и ждите приглашения. За $1 в месяц получаете доступ к базе хостов. Безопасность на уровне: можно читать отзывы, смотреть рейтинги и при необходимости жаловаться.

CrewSeekers: жизнь под парусом

Плавание с дельфинами, ночи под звёздами и никаких гостиниц. На платформе ищут команду для яхт: от капитана до повара. Знание английского — желательно. Не забывайте: с яхты не уйдёшь в любой момент, так что важно заранее обсудить всё с командой и трезво оценить риски.

MindMyHouse: живи как местный

Хотите остаться подольше? Присмотр за домом — отличный вариант. Вы поливаете растения, гуляете с питомцами и получаете жильё. Годовая подписка для "домосмотрителей" стоит $20, владельцы размещают объявления бесплатно.

HomeExchange: меняемся домами

Ваш дом — кому-то нужен. А вы поживёте в его. На платформе — 450 000 предложений по всему миру. Первые две недели — бесплатно, потом платная подписка. Греция? Южная Африка? Италия? Выбирайте и пакуйте чемодан.

Workaway: путешествие с пользой

Здесь можно и жить, и зарабатывать. Обмен культурой, помощь на фермах, преподавание — вариантов много. Платформа предлагает блоги, конкурсы и даже советы, как найти работу онлайн.

TalkTalkBnb: жилье за разговор

Владение иностранным языком — билет в бесплатное проживание. Люди по всему миру ищут собеседников, чтобы попрактиковаться. Иногда достаточно просто поболтать, а иногда — обучить базовым фразам.

BeWelcome: каучсерфинг, но без оплаты

Никаких взносов. Просто находите хоста, пишете — и живёте. Русскоязычная версия есть. Участников — около 180 000 по всему миру.

Servas: идея студентов, которая работает

Проект с историей. Чтобы стать участником, нужно пройти собеседование и заплатить взнос. Взамен — жильё, знакомства, участие в международных мероприятиях и полное погружение в культуру.

Уточнения

CouchSurfing (от англ. couch - "кушетка, ложе" и surfing - "брожение, путешествие"), также CS, каучсёрфинг, "с дивана на диван" - социальная сеть, онлайн-сервис гостеприимства.



BeWelcome — одна из гостевых сетей, поддерживаемая некоммерческой организацией.

