Почему Хоккайдо — лучшее место для отпуска в любое время года

2:35 Your browser does not support the audio element. Туризм

Вы когда-нибудь мечтали увидеть Японию такой, какой её почти никто не знает? Хоккайдо — это не просто остров, это портал в мир дикого спокойствия, насыщенных вкусов и контрастов природы.

Фото: https://www.flickr.com/photos/hiroshimagal/9099317042/ by nAok0, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Хоккайдо

Этот самый северный остров страны поражает своей неприкосновенной природой и климатом, который не повторяется в других уголках Японии. Зимой здесь царит сказка: свежий, хрустящий снег, горы и трассы, на которых мечтают кататься лыжники со всего мира. Курорты Нисэко, Русуцу и Фурано давно стали культовыми среди поклонников зимнего спорта.

Лето на Хоккайдо

Летом — совсем другой ритм. Здесь нет удушливой жары материковой Японии, а значит — идеальные условия для походов, велосипедных туров, прогулок по лавандовым полям Фурано. Природа здесь щедрая и почти не тронутая цивилизацией.

Развлечения

В любое время года Саппоро удивляет своим ритмом и вкусами: именно тут стоит попробовать легендарный рамэн и местное пиво. А если вы окажетесь на острове зимой, не пропустите Снежный фестиваль — ледяные скульптуры масштабов, которые сложно представить.

Хакодатэ — город, где история встречает романтику. Прогуляйтесь по его старинным кварталам, дождитесь сумерек и увидите, почему его ночные виды входят в тройку лучших в Японии.

Хоккайдо — это ещё и древняя культура. Озеро Акан и окрестности — место встречи с наследием айнов, коренного народа острова. А если хотите совсем другого — отправляйтесь на дикий полуостров Сирэтоко. Здесь свободно гуляют бурые медведи, лисы и олени.

Как добраться:

До острова легко долететь из Токио — всего полтора часа. Аэропорт Титосэ принимает и международные рейсы из Шанхая и Сеула.

Что обязательно стоит сделать:

Устроить зимний спуск на трассах Нисэко или Русуцу

Увидеть фиолетовое море лаванды летом в Фурано

Попробовать свежайшего краба или лосося

Устроить хайкинг по национальным паркам

Хоккайдо — это Япония вне стереотипов. Здесь каждая пора года раскрывается по-особенному: от снежной сказки зимой до цветущих холмов летом. Это место для тех, кто ищет не просто отдых, а впечатления — яркие, природные, настоящие. И если вы когда-нибудь захотите увидеть другую Японию, начните именно с этого острова.

Уточнения

Фура́но (яп. 富良野市 Фурано-си) — город в Японии, находящийся в округе Камикава губернаторства Хоккайдо.



Префектура (лат. praefectura от praefectus — начальник, командующий) — административно-территориальная единица.

