Укрытие поэтов и композиторов: секретное побережье Лигурии, которое вдохновляло легендарных творцов

2:10 Your browser does not support the audio element. Туризм

Не нужно лететь на край света, чтобы оказаться в настоящем раю. На лигурийском побережье Италии, всего в 40 минутах от Генуи, скрывается Бухта Тишины (Baia del Silenzio) — пляж, который часто сравнивают с Карибами и даже ставят выше. Это место, где природа и человек наконец-то нашли общий язык.

Где тишина становится роскошью

Бухта Тишины расположена в городке Сестри-Леванте, который неспроста называют "городом двух морей".

Один берег — сама бухта, другой — Бухта Сказок, её живописный "близнец". Здесь нет суеты крупных курортов, только тёплый песок, прозрачное море и уют, который сложно передать словами.

Местность защищена мысом Пунта-Манара и утопает в ярких фасадах лигурийских домиков, создавая пейзаж, достойный открытки.

Вода в бухте удивительно спокойная, а берег — мелкий и мягкий, идеален даже для самых маленьких отдыхающих.

Пляж, вдохновлявший великих

Это место не только красиво — оно буквально дышит историей. Рихард Вагнер, Гёте, лорд Джордж Байрон и Ганс Христиан Андерсен в разное время находили здесь вдохновение. Не зря Бухту Тишины называют "поэтическим убежищем Европы".

Как добраться?

На поезде: сесть на станцию Genova Brignole и выйти в Sestri Levante. Оттуда — пешком по указателям на мыс Пунта-Манара.

На авто: по трассе A12 Рим-Генуя с выходом в Сестри-Леванте. Альтернатива — живописная государственная дорога Аурелия вдоль побережья.

Что посмотреть кроме пляжа

После купания стоит заглянуть в:

Исторический центр с яркими дворцами и атмосферными ремесленными лавками;

Базилику Святой Марии Назаретской;

Церковь Сан-Николо-дель-Изола в романском стиле;

Бывший монастырь Аннунциата, где сегодня проходят выставки, концерты и с которого открывается один из лучших видов на бухту.

Здесь нет лишнего — только солнце, море и ощущение, что ты наконец-то на своём месте.

Уточнения

Лигу́рия (итал. Liguria, лиг. Ligûria) — административная область Италии на северном побережье Лигурийского моря.

