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Эгейская тишина с голосом истории: почему Патмос может стать вашим лучшим решением этого лета

1:53
Туризм

Когда кажется, что в Европе уже не осталось "тайных" направлений, появляется он — Патмос, греческий остров, о котором до сих пор знают немногие. По версии BuzzFeed, это самое недооценённое место на континенте, и портал Express полностью с этим согласен.

Патмос, отдых
Фото: web.archive.org by Branislav Fleisman, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Патмос, отдых

Где это?

Патмос — небольшой остров в Эгейском море, где живёт меньше трёх тысяч человек. На его северном побережье расположены крошечные деревушки, которые можно обойти пешком, не спеша наслаждаясь архитектурой и природой.

Без суеты, но с историей

Главная достопримечательность Патмоса — пещера Апокалипсиса, где, как гласит предание, апостол Иоанн написал книгу Откровения. Благодаря этому его называют Иерусалимом Эгейского моря — и не зря.

Над столицей острова, городом Хора, возвышается монастырь Святого Иоанна Богослова, основанный в XI веке.

Место не только религиозно значимое, но и невероятно атмосферное. Хора и монастырь признаны объектами всемирного наследия ЮНЕСКО.

Чистая эстетика

Патмос — это мощёные улочки, белые домики с синими ставнями, неспешные разговоры в тени кафе и пушистые местные кошки, которые будто охраняют покой острова.

Здесь легко забыть о времени и почувствовать, что ты наконец в отпуске — настоящем, неинстаграмном, без суеты и спешки.

Что важно знать?

  • Туристов здесь мало, даже в сезон.
  • Никаких гигантских отелей и шумных вечеринок.
  • Зато много тишины, уюта и подлинной греческой атмосферы.

Если вы ищете отдых без толп и с глубоким смыслом — Патмос стоит добавить в свой список. Только не рассказывайте всем сразу: пусть останется немного волшебства.

Уточнения

Па́тмос Патм (греч. Πάτμος) — небольшой греческий остров на юго-востоке Эгейского моря, в 70 км от берегов Турции, один из Южных Спорадских островов. Главный город — Патмос (греч. Πάτμος — скала).

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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