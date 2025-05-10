Поезд "Россия": как выглядел главный маршрут Советского Союза

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Поезд "Россия" — это не просто состав на рельсах, а настоящая артерия Советского Союза, связывающая столицу с его самым отдалённым краем.

Фото: commons.wikimedia.org by Алексей Задонский, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Поезд

Маршрут Москва — Владивосток стал символом не только масштабов страны, но и её амбиций, инженерных достижений и уникального железнодорожного быта.

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Протяжённость маршрута — более 9 200 километров, почти четверть окружности Земли.

В пути — 7 суток, неделя жизни в поезде.

Поезд пересекает 8 часовых поясов, 16 крупных рек и десятки городов, включая Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Читу и Хабаровск.

Это был не просто рейс, а настоящее путешествие сквозь континент.

Вагон — второй дом

На борту поезда "Россия" пассажир буквально жил:

В каждом купе — четыре полки, откидный столик и обязательный термос с чаем.

Проводники раздавали газеты, кипяток и раз в день — влажную уборку пола.

Постельное бельё в хлопчатобумажных мешках, выданное с хрустом и запахом утюга.

Важнейшая точка вагона — самовар с кипятком: без него не было ни чая, ни лапши, ни "Доширака".

Вагон-ресторан: меню по расписанию

Борщ, котлета по-киевски, пюре, чай с лимоном и печенье — классика советского поезда. Но некоторые пассажиры предпочитали брать с собой "пайки": варёные яйца, колбасу, огурцы и хлеб в целлофане.

В вагон-ресторан ходили не только поесть, но и поговорить, выпить и послушать радио.

Окна — как кинозал

За окном медленно менялись леса Подмосковья, степи Сибири, озёра Байкала и сопки Дальнего Востока.

Люди вели дневники поездки, фотографировали на "Зенит", писали открытки с вокзалов.

На остановках — рыба с Байкала, пирожки с рук, копчёная курица и "чай с мёдом" в гранёных стаканах.

Пассажиры: вся страна в одном вагоне

Командировочные, военные, туристы, семьи с детьми, моряки — все ехали вместе. В купе знакомились, спорили, пели под гитару. Иногда дорога превращалась в настоящую одиссею: поломки, задержки, метели, но никто не роптал — это была нормальная жизнь советского поезда.

Сегодня и тогда

Современный поезд "Россия", конечно, курсирует, но уже с кондиционерами, вай-фаями и биотуалетами. Однако для многих тот самый советский маршрут — это часть личной истории и великой эпохи, когда 6 суток в пути становились целой жизнью.

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