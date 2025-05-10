Поезд "Россия": как выглядел главный маршрут Советского Союза

Поезд "Россия" — это не просто состав на рельсах, а настоящая артерия Советского Союза, связывающая столицу с его самым отдалённым краем.
Маршрут Москва — Владивосток стал символом не только масштабов страны, но и её амбиций, инженерных достижений и уникального железнодорожного быта.
Москва — Владивосток: путь длиною в страну
Это был не просто рейс, а настоящее путешествие сквозь континент.
Вагон — второй дом
Вагон-ресторан: меню по расписанию
Борщ, котлета по-киевски, пюре, чай с лимоном и печенье — классика советского поезда. Но некоторые пассажиры предпочитали брать с собой "пайки": варёные яйца, колбасу, огурцы и хлеб в целлофане.
В вагон-ресторан ходили не только поесть, но и поговорить, выпить и послушать радио.
Окна — как кинозал
Пассажиры: вся страна в одном вагоне
Командировочные, военные, туристы, семьи с детьми, моряки — все ехали вместе. В купе знакомились, спорили, пели под гитару. Иногда дорога превращалась в настоящую одиссею: поломки, задержки, метели, но никто не роптал — это была нормальная жизнь советского поезда.
Сегодня и тогда
Современный поезд "Россия", конечно, курсирует, но уже с кондиционерами, вай-фаями и биотуалетами. Однако для многих тот самый советский маршрут — это часть личной истории и великой эпохи, когда 6 суток в пути становились целой жизнью.
Все больше людей, включая россиян, начинают видеть биде как необходимую часть ванной комнаты. Удобство и гигиена — узнайте, почему вода лучше бумаги.