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Эти размеры решают всё: чем удивят авиакомпании в 2025 году

2:32
Туризм

Кажется, даже чемодан теперь нужно подгонять под закон. В 2025 году авиаперевозчики снова всех запутали: размеры ручной клади по-прежнему разные, а единого стандарта в Евросоюзе так и не появилось — несмотря на давление со стороны потребительских организаций.

Деловая женщина с чемоданом и ноутбуком в аэропорту
Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Деловая женщина с чемоданом и ноутбуком в аэропорту

ЕС не договорился — хаос остался

Хотя Европарламент ещё в 2023 году предлагал ввести общие правила, Совет ЕС на 2025 год так и не принял никаких решений. В результате у каждой авиакомпании свои правила, и путаница только растёт.

У Ryanair политика следующая:

  • Бесплатно: сумка 40×20×25 см, которая помещается под сиденье
  • За плату: чемодан 55×40×20 см до 10 кг — по тарифу “приоритет и 2 багажа” (от 6 до 40 евро)
  • За превышение: если багаж больше — штраф 70–75 евро и отправка в багажный отсек

Vueling: схожая схема, но с нюансами

  • Бесплатно: сумка 40×20×30 см под сиденье
  • Платно: чемодан 55×40×20 см весом до 10 кг при высоких тарифах или приоритетной посадке (10–75 евро, если не включён)

Обе авиакомпании требуют точного соблюдения размеров и веса — иначе придётся раскошелиться прямо на гейте.

Закон против лоукостеров

В 2024 году Министерство торговли оштрафовало Ryanair, Vueling, EasyJet и Volotea на 150 миллионов евро за то, что они взимали плату за ручную кладь.

По мнению властей, это нарушает авиационное законодательство. Тем не менее, перевозчики продолжают взимать сборы, ссылаясь на свободу тарифной политики (ЕС 1008/2008).

Что советуют пассажирам?

Организация потребителей и пользователей (OCU) рекомендует перед поездкой измерить и взвесить свой багаж до миллиметра и грамма. Это поможет избежать сюрпризов, особенно на стойке регистрации или у выхода на посадку.

Если не хотите оказаться в неловкой ситуации — загляните на официальные сайты Ryanair и Vueling, чтобы убедиться в актуальности условий.

Уточнения

Ryanair — ирландская сверхбюджетная авиакомпания, основанная в 1984 году. Её штаб-квартира находится в Дублине, Ирландия, а основные операционные базы — в аэропортах Дублина и Лондона Станстед.

Vueling Airlines (также известна кратким названием Vueling «Буэлин») — бюджетная авиакомпания, базирующаяся в Барселоне, Испания. Её аэропорт приписки — Барселона — Эль-Прат с дополнительными узлами в Бильбао, Мадриде, Малаге, Севилье и Валенсии.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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