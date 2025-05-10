Здесь пешеходы чувствуют себя как короли: самый удобный город для прогулок — и это не Милан

Мюнхен признан самым удобным для пеших прогулок городом в мире по исследованию Compare the Market. И неудивительно: большинство жителей живут всего в километре от всех нужных локаций — от школ до зелёных зон.
Главные туристические точки сосредоточены в центре и легко доступны пешком.
А ещё сюда легко добраться: из любой точки Европы всего несколько часов, а внутри города транспорт можно смело игнорировать.
Пешие маршруты Мюнхена — не просто удобство, а настоящая экскурсия. В историческом центре находятся:
После долгой прогулки можно отдохнуть в одном из многочисленных пивных садов:
Такой отдых не ударит по кошельку, особенно если сравнивать с другими европейскими столицами.
Мюнхен обошёл Милан, Варшаву, Хельсинки и Париж, которые также вошли в пятёрку лидеров. А вот Манила получила антирейтинг — её признали наименее пригодной для прогулок.
Мю́нхен (нем. München, бав. Minga,) — город на реке Изар на юге Германии, в федеральной земле Бавария, одновременно являющийся административным центром Баварии и административного округа Верхняя Бавария.
Все больше людей, включая россиян, начинают видеть биде как необходимую часть ванной комнаты. Удобство и гигиена — узнайте, почему вода лучше бумаги.