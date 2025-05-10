Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рак, о котором предупреждает унитаз: что нужно знать, пока не стало поздно
10 шедевров кино, которые нельзя пропустить: рекомендация от звезды Белого лотоса
Питание, которое делает лицо старше — даже у тех, кто не курит
Доберман привёл в ярость Сергея Зверева: стилист устроил скандал в сквере и отобрал у хозяйки собаки телефон
Пахнет так, что соседи выходят из дома — роза, которой гордится весь район
Кот, который чувствовал приближение смерти — и никогда не ошибался
Семена чиа: суперфуд, который вы недооценивали
Мировая автомобильная промышленность переживает жестокие пытки в Китае
Кусочек Солнечной системы, который не должен был остаться целым — и тем более летучим

Здесь пешеходы чувствуют себя как короли: самый удобный город для прогулок — и это не Милан

1:35
Туризм

Мюнхен признан самым удобным для пеших прогулок городом в мире по исследованию Compare the Market. И неудивительно: большинство жителей живут всего в километре от всех нужных локаций — от школ до зелёных зон.

Мюнхен, Германия
Фото: commons.wikimedia.org by Berthold Werner, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Мюнхен, Германия

Всё под рукой

  • 86% населения живут рядом с пешеходными зонами, где нет автомобилей.
  • 85% — в шаговой доступности от медицинских и образовательных учреждений.

Главные туристические точки сосредоточены в центре и легко доступны пешком.
А ещё сюда легко добраться: из любой точки Европы всего несколько часов, а внутри города транспорт можно смело игнорировать.

Гуляем по достопримечательностям

Пешие маршруты Мюнхена — не просто удобство, а настоящая экскурсия. В историческом центре находятся:

  • Мариенплац с его знаменитыми механическими часами Rathaus-Glockenspiel;
  • Frauenkirche, где можно увидеть загадочный "Чёрный след";
  • Резиденция Мюнхена с коронами баварских королей.

Приятные мелочи

После долгой прогулки можно отдохнуть в одном из многочисленных пивных садов:

  • Пиво — около €4
  • Крендель — всего €1.50

Такой отдых не ударит по кошельку, особенно если сравнивать с другими европейскими столицами.

Кто ещё в списке?

Мюнхен обошёл Милан, Варшаву, Хельсинки и Париж, которые также вошли в пятёрку лидеров. А вот Манила получила антирейтинг — её признали наименее пригодной для прогулок.

Уточнения

Мю́нхен (нем. München, бав. Minga,) — город на реке Изар на юге Германии, в федеральной земле Бавария, одновременно являющийся административным центром Баварии и административного округа Верхняя Бавария.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Сейчас читают
Всё смешал — и на сковородку: ленивый завтрак, который готовится быстрее, чем закипит чайник
Еда и рецепты
Всё смешал — и на сковородку: ленивый завтрак, который готовится быстрее, чем закипит чайник Аудио 
Добавил в воду листья — и исчезли тяжесть, голод и раздражение: напиток, который работает без сахара
Еда и рецепты
Добавил в воду листья — и исчезли тяжесть, голод и раздражение: напиток, который работает без сахара Аудио 
Живот тает, как весенний лёд: 4 упражнения, которые вернут форму за месяц
Новости спорта
Живот тает, как весенний лёд: 4 упражнения, которые вернут форму за месяц Аудио 
Популярное
Попрощайтесь с туалетной бумагой: её замена намного эффективнее

Все больше людей, включая россиян, начинают видеть биде как необходимую часть ванной комнаты. Удобство и гигиена — узнайте, почему вода лучше бумаги.

Попрощайтесь с туалетной бумагой: её замена намного эффективнее
Лазарев обратился к Кудрявцевой: ты мне давно не близкий человек
Лазарев обратился к Кудрявцевой: ты мне давно не близкий человек
Аглая Шиловская поделилась планами на будущее: что важнее — семья или сцена?
Добавил в воду листья — и исчезли тяжесть, голод и раздражение: напиток, который работает без сахара
Первый провал, первый урок: как Мерц начал правление с удара по своему авторитету Игорь Буккер Сводка с фронта: Запад ждёт российский Орешник, к Зеленскому приехала коалиция желающих Дмитрий Плотников
Не зола, а золото: чем реально стоит удобрять жимолость для сладкого вкуса
Думали, хлопок — лучший для жары? Вот четыре ткани, которые работают гораздо эффективнее
Ужасная пошлость: Ширвиндт раскритиковал патриотический клип певицы Валерии
Ужасная пошлость: Ширвиндт раскритиковал патриотический клип певицы Валерии
Последние материалы
Здесь пешеходы чувствуют себя как короли: самый удобный город для прогулок — и это не Милан
Пахнет так, что соседи выходят из дома — роза, которой гордится весь район
Мировая автомобильная промышленность переживает жестокие пытки в Китае
Семена чиа: суперфуд, который вы недооценивали
Кусочек Солнечной системы, который не должен был остаться целым — и тем более летучим
Кот, который чувствовал приближение смерти — и никогда не ошибался
Индукция или электричество: какую панель вы пожалеете, что выбрали
Москва теоретически готова рассмотреть 30-дневное прекращение огня на Украине
Сладкий редис без горечи: всё дело в одной ложке удобрения
Скумбрия на мангале — проще, чем вы думали, и вкуснее, чем ожидали
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.