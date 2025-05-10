Здесь пешеходы чувствуют себя как короли: самый удобный город для прогулок — и это не Милан

1:35 Your browser does not support the audio element. Туризм

Мюнхен признан самым удобным для пеших прогулок городом в мире по исследованию Compare the Market. И неудивительно: большинство жителей живут всего в километре от всех нужных локаций — от школ до зелёных зон.

Фото: commons.wikimedia.org by Berthold Werner, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Мюнхен, Германия

Всё под рукой

86% населения живут рядом с пешеходными зонами, где нет автомобилей.

85% — в шаговой доступности от медицинских и образовательных учреждений.

Главные туристические точки сосредоточены в центре и легко доступны пешком.

А ещё сюда легко добраться: из любой точки Европы всего несколько часов, а внутри города транспорт можно смело игнорировать.

Гуляем по достопримечательностям

Пешие маршруты Мюнхена — не просто удобство, а настоящая экскурсия. В историческом центре находятся:

Мариенплац с его знаменитыми механическими часами Rathaus-Glockenspiel;

Frauenkirche, где можно увидеть загадочный "Чёрный след";

Резиденция Мюнхена с коронами баварских королей.

Приятные мелочи

После долгой прогулки можно отдохнуть в одном из многочисленных пивных садов:

Пиво — около €4

Крендель — всего €1.50

Такой отдых не ударит по кошельку, особенно если сравнивать с другими европейскими столицами.

Кто ещё в списке?

Мюнхен обошёл Милан, Варшаву, Хельсинки и Париж, которые также вошли в пятёрку лидеров. А вот Манила получила антирейтинг — её признали наименее пригодной для прогулок.

Уточнения

Мю́нхен (нем. München, бав. Minga,) — город на реке Изар на юге Германии, в федеральной земле Бавария, одновременно являющийся административным центром Баварии и административного округа Верхняя Бавария.

